Znamy rywala GKS-u Katowice w II rundzie el. LK!

GKS Katowice, wracający do europejskich pucharów po 23 latach przerwy, poznał swojego rywala w II rundzie eliminacji Ligi Konferencji. Będzie to Żylina, która uległa Hajdukowi Split w eliminacjach Ligi Europy. Słowacy nie byli faworytami tego dwumeczu i zasłużenie pożegnała się z drugimi w hierarchii kontynentalnymi rozgrywkami klubowymi, choć w samej końcówce rewanżu mogła zaskoczyć renomowanego rywala.

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Już w pierwszym meczu Chorwaci wywalczyli sobie sporą przewagę, pokonując Żylinę 2:0. "Hajduk był w tym spotkaniu zespołem lepszym, o czym świadczy wynik, jak również statystyki" - relacjonowaliśmy w zeszłym tygodniu. To była dominacja Hajduka, który pojechał na Słowację dopiąć formalności.

Oto rywale GKS-u Katowice w Lidze Konferencji

I okazało się to zadaniem niezwykle łatwym, gdyż podopieczni dobrze znanego w naszym kraju Pavola Stano w pierwszej połowie wystąpili równie niemrawo, co w meczu w Splicie. Tym razem były trener Wisły Płock nie postawił w wyjściowym składzie na Fabiana Bzdyla, który rozegrał 90 minut w pierwszym spotkaniu.

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Hajduk również nie forsował tempa, ale w czasie doliczonym do pierwszej części spotkania udało się przeprowadzić skuteczną akcję. Alec van Hoorenbeeck wyprowadził wicemistrzów Chorwacji na prowadzenie w meczu, wykorzystując podanie Simuna Hrgovicia.

Za późno na rozpaczliwe ataki. Żylina spada do Ligi Konferencji i zagra z Gieksą

Dopiero po przerwie, przegrywając 0:3 w dwumeczu, Słowacy ruszyli do ataków. Mogą sobie pluć w brodę, że zostawili ofensywną grę na czas, gdy losy starcia wydawały się już przesądzone. Po ledwie 10 minutach tej części spotkania Zylina zdobyła pierwszą bramkę. Do siatki trafił Marko Roginic - dobry znajomy Katowiczan, który w Gieksie grał przez półtora roku. Niedługo później na boisku pojawił się Bzdyl. 19-latek nie odmienił jednak znacząco losów spotkania.

Żylina, pomimo chęci, była po prostu zbyt słaba by zagrozić Hajdukowi. Dopiero w ostatnich minutach drugiej połowy gospodarzom udało się wyjść na prowadzenie w meczu. Wyręczył ich jednak strzelec pierwszej bramki tego spotkania. Van Hoorenbeeck tym razem trafił do własnej siatki. Jeżeli zdobywcy Pucharu Słowacji zagrają na podobnym poziomie również i z GKS-em, trudno będzie wyobrazić sobie, by to podopieczni Rafała Góraka mieli pożegnać się z europejskimi pucharami.

MSK Żylina 2:1 Hajduk Split (0:1)

Bramki: Roginic (51'), Van Hoorenbeeck (90+1', sam.) - Van Hoorenbeeck (45+2')

Pierwszy mecz: Hajduk 2:0 Żylina

Hajduk awansował do II rundy el. LE, Żylina spada do II rundy el. LK

Pierwszy mecz II rundy eliminacji Ligi Konferencji odbędzie się 23 lipca o godzinie 20:30, a gospodarzem będzie słowacki klub. Rewanż tydzień później w Katowicach. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji tekstowych z tych spotkań na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.