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Rumuni zobaczyli, co się dzieje w Polsce. Taki transparent wywiesili w Lublinie

Mecz Dynama Kijów z Universitateą Cluj, rozegrany w ramach pierwszej rundy eliminacji Ligi Europy, nie był ciekawym widowiskiem. Ukraińcy nie wykorzystali swojej przewagi i bezbramkowo zremisowali z wicemistrzem Rumunii. Universitateę na wyjeździe do Lublina wspierała spora grupa kibiców, która przygotowała transparent o Polsce. Swoją wiadomość przekazał też ukraiński klub.
Transparent kibiców Universitatei Cluj podczas meczu z Dynamem Kijów w Lublinie
Screenshot Twitter samuraioccident https://x.com/samuraioccident/status/2075296536896917900/photo/1

W cieniu mundialu rozpoczął się sezon 2026/27 w kontynentalnej piłce klubowej. Od wtorku 7 lipca toczona jest rywalizacja w pierwszej rundzie eliminacji tegorocznych europejskich pucharów. Dla każdego coś miłego, gdyż gra Liga Mistrzów, Liga Europy oraz Liga Konferencji.

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Najlepiej zapowiadającym się spotkaniem tego tygodnia było starcie między czwartą drużyną ligi ukraińskiej i zdobywcą krajowego pucharu - Dynamem Kijów a świeżo upieczonym wicemistrzem Rumunii, Universitateą Cluj. Na oczekiwaniach jednak się skończyło. Na stadionie Motoru Lublin, gdzie od lat Dynamo rozgrywa swoje domowe mecze w europejskich pucharach, nie padły bowiem żadne bramki. 

Rumuni oceniają polskie ulice

Drużyna, w której występuje Tomasz Kędziora, a asystentem trenera jest Maciej Kędziorek, nie wykorzystała swojej dominacji. Pomimo oddania aż 27 strzałów to ich rywale są w nieco lepszej sytuacji przed rewanżem. Więcej emocji przyniosły wydarzenia wokół meczu, m.in. awaria oświetlenia, do której doszło pod koniec spotkania.

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Na meczu pojawiła się spora grupa kibiców z Rumunii. Podczas spotkania wywiesili oni transparent o treści "Spacerując przez polskie ulice widzimy piękno Europy takie, jakim ono powinno być". Można jednak spodziewać się, że fanom Universitatei niekoniecznie chodziło o podziwianie rynku w stolicy Lubelszczyzny, a o podkreślenie mniejszej niż na zachodzie kontynentu liczby imigrantów.

Dynamo Kijów z podziękowaniami za gościnę

Jak informuje Bartłomiej Banasiewicz z Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowei, swoją wiadomość przekazał również kijowski klub. "Dynamo Kijów dziękuje Polsce i miastu Lublin za gościnę" - komunikat o takiej treści pojawił się na bandach okalających boisko. 

Rewanż odbędzie się w czwartek 16 lipca w Rumunii. Zwycięzca dwumeczu w drugiej rundzie eliminacji Ligi Europy zmierzy się z PAOK-iem. Dla Tomasza Kędziory byłby to powrót do Salonik, gdyż w tym klubie występował w latach 2023-2026. Przegrani spadną do eliminacji Ligi Konferencji, gdzie czeka już norweskie Brann.

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