Co za słowa o Lechu Poznań! Piłkarz Szachtara nie ma wątpliwości

Szachtar Donieck - półfinalista Ligi Konferencji - rozgrywa swoje mecze pucharowe w tym sezonie na stadionie Wisły Kraków. Ukraińcy dwukrotnie mierzyli się też w tych rozgrywkach z polskimi klubami. W meczu fazy ligowej przeciwko Legii byli gorsi (1:2), ale i tak awansowali do dalszej fazy rozgrywek. W 1/8 finału Szachtar trafił na Lecha i tym razem spisał się znacznie lepiej. W Poznaniu Szachtar wygrał 3:1. Do sporej nerwówki doszło w rewanżu, ale Szachtar przegrał tylko 1:2 i awansował dalej.

Piłkarz Szachtara nie ma wątpliwości. "Najtrudniejszy był Lech Poznań"

Dzisiaj Szachtar rozpoczyna walkę o awans do finału Ligi Konferencji. Rywalem ukraińskiego klubu jest grające w Premier League Crystal Palace. Wałerij Bondar - obrońca Szachtara - nie ma jednak większych wątpliwości. Do tej pory najlepszym rywalem, z którym grała jego drużyna był zmierzający po mistrzostwo Polski Lech Poznań.

- Najtrudniejszy był Lech Poznań. Mówię o meczu rewanżowym, gdy przegraliśmy 1:2. Nie mogłem zagrać z powodu kartek, zostałem z kibicami i oglądałem spotkanie z trybun. Z boku było widać, że to naprawdę trudny mecz. Okoliczności ułożyły się na naszą korzyść i przy odrobinie szczęścia to nam udało się awansować. Pod względem psychicznym i emocjonalnym trudno było oglądać to spotkanie z dystansu, ale dzięki Bogu udało się awansować - powiedział w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet.

Prowadzący rozmowę dziennikarz zauważył, że Szachtar w Lidze Konferencji przegrywał tylko z Polakami. - W meczu z Legią zasłużyliśmy na lepszy wynik, mieliśmy więcej sytuacji bramkowych, ale nie potrafiliśmy ich wykorzystać. W tym spotkaniu to szczęście akurat było po stronie rywali. Zresztą jeśli spojrzymy na tabelę Ekstraklasy, potwierdza ona, jak silny jest Lech - podkreślił Ukrainiec.

Przyznał też, że w pamięć zapadła mu atmosfera na stadionie w Poznaniu. - Trybuny były przeciwko nam i stanowiły duży atut Lecha, ale jednocześnie była to wspaniała okazja, by doświadczyć czegoś wyjątkowego. Zawsze miło przyjechać w nowe miejsce i widzieć lokalnych kibiców wspierających swoją drużynę. Za to kochamy piłkę nożną. Dodatkowo zapadnie mi w pamięć Mikael Ishak. Jego jakość jest na niesamowitym poziomie, zrobił na nas ogromne wrażenie w obu meczach - powiedział.

Bondar zaprosił polskich i ukraińskich kibiców na półfinałowy mecz z Crystal Palace, który odbędzie się w Krakowie. - Na koniec chciałbym serdecznie zaprosić wszystkich polskich i ukraińskich kibiców na mecz z Crystal Palace. Bardzo cenimy wasze wsparcie i dziękujemy, że jesteście z nami. Jeżeli możecie, to przyjedźcie nas wspierać - zaapelował.

Początek meczu Szachtar - Crystal Palace już o godzinie 21:00.