Wydawało się, że w domowym meczu z Fiorentiną - drużyną pogrążoną w ogromnym kryzysie, która do Białegostoku przyjechała bez największych gwiazd - Jagiellonia będzie miała przynajmniej momenty, w których narzuci drużynie gości swój styl. I momenty były, ale zespół Adriana Siemieńca został brutalnie wypunktowany przez jedną z najgorszych drużyn w Serie A.

Przyjechał z Włoch do Białegostoku. Co za słowa

Mecz Jagiellonia - Fiorentina oglądało w Białymstoku ponad 18 000 kibiców. Wśród nich znaleźli się fani i dziennikarze z Włoch. Jeszcze w trakcie spotkania jeden z nich przyznał, że gdyby nie Liga Konferencji, to w Białymstoku by się nie pojawił.

"Białystok dołącza do grona miejsc, których nigdy bym nie zobaczył, gdyby nie futbol. Liga Konferencji przenosi cię tam, gdzie nawet Enterprise nie może" - napisał na X dziennikarz Alex Frosio.

Włoski dziennikarz wróci do ojczyzny z zestawem pozytywnych wspomnień. Fiorentina wygrała z Jagiellonią 3:0 i jest już o krok od awansu do 1/8 finału Ligi Konferencji. Piłkarze Adriana Siemieńca musieliby dokonać piłkarskiego cudu, żeby odrobić tę stratę.

W czwartek swój mecz rozegrał też Lech Poznań. Akurat Poznaniacy zagrali zgodnie z oczekiwaniami i wygrali na wyjeździe z Kuopion Palloseura 2:0. Taki wynik oznacza, że w 1/8 finału Ligi Konferencji najpewniej zagrają dwie drużyny z Polski - Lech Poznań i Raków Częstochowa (który awans do 1/8 zapewnił sobie jeszcze w trakcie fazy ligowej).

Mecze rewanżowe polskich drużyn odbędą się już za tydzień - w czwartek 26 lutego. Zachęcamy do śledzenia tych spotkań w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.