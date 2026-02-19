Grad bramek w Lidze Europy! Reprezentant Polski nie zawiódł

W czwartek, 19 lutego odbyły się pierwsze spotkania barażowe w rozgrywkach Ligi Europy. O godzinie 18:45 do gry przystąpiły m.in. takie zespoły jak Bologna, Nottingham czy Celta Vigo. Z perspektywy polskich kibiców najciekawiej zapowiadał się mecz Włochów z Łukaszem Skorupskim w bramce z norweskim Brann.

Bologna na minimalnym prowadzeniu do przerwy

Bologna znalazła się poza najlepszą ósemką rozgrywek grupowych Ligi Europy. To sprawiło, że zespół Łukasza Skorupskiego musiał zagrać w barażach o awans do 1/8 finału. Rywalem Włochów było norweskie Brann. Włosi bardzo szybko zaznaczyli swoją przewagę, w 9. minucie do siatki trafił Santiago Castro. Reprezentant Polski stanął przed pierwszym poważnym wyzwaniem w 24. minucie, kapitalnie obronił wówczas uderzenie głową Ulrika Mathisena. Norwegowie nie zdołali pokonać pewnie dysponowanego Polaka do końca pierwszej połowy.

Bologna pokonuje Brann. Czyste konto Skorupskiego

W przerwie Vicenzo Italiano przeprowadził zmiany. Murawę opuścił m.in. strzelec jedynej bramki Santiago Castro. Przez pierwszy kwadrans drugiej połowy oba zespoły miały problemy ze stwarzaniem groźnych sytuacji. W Bologni aktywny był wprowadzony z ławki rezerwowych Riccardo Orsolini, z uderzeniami Włocha większych problemów nie miał jednak bramkarz rywali. Zespół z Serie A z jednej strony nie stwarzał dużego zagrożenia, ale z drugiej nie dopuszczał rywali pod własną bramkę. Bezrobotny po przerwie był Skorupski, rywale nie oddali żadnego celnego strzału. Finalnie Bologna pokonała Brann 1:0.

Znamy wyniki pozostałych spotkań. Faworyci nie zawiedli

W pozostałych spotkaniach o 18:45 rywalizowały Dinamo Zagrzeb z Genkiem, Fenerbahce z Nottingham oraz PAOK z Celtą Vigo. Bardzo pewnie przed rewanżem mogą się czuć Anglicy, którzy pokonali Turków 3:0. Do siatki trafiali Murillo, Igor Jesus i Gibbs-White. Przewagę uzyskała również Celta Vigo, dzięki trafieniom Iago Aspasa i Williota Swedberga Hiszpanie wygrali na wyjeździe z PAOK-iem 2:1, bramkę dla Greków zdobył Jeremejeffa. W komfortowej sytuacji jest Genk, który pokonał 3:1 Dinamo Zagrzeb, zwycięstwo zapewniły gole Heynena i dwa trafienia El Ouahdiego. Chorwatom honorową bramkę dał Bejlo.

Spotkania rewanżowe 1/16 finału zostaną rozegrane 26 lutego. Losowanie par 1/8 finału odbędzie się 27 lutego.