Dobre wieści dla Lecha Poznań przed meczem w Lidze Konferencji

Lech Poznań nie zdołał zapewnić sobie bezpośredniego awansu do 1/8 finału Ligi Konferencji Europy i o zrealizowanie tego celu będzie musiał jeszcze powalczyć. Aby dołączyć do Rakowa Częstochowa, trzeba będzie pokonać w dwumeczu KuPS Kuopio. Finowie w fazie ligowej zajęli 21. miejsce.

REKLAMA

Zobacz wideo Ale wtopa na igrzyskach. Zabrakło dresu dla Lecha Wałęsy. "Miałem łzy w oczach"

KuPS traci napastnika

W czwartek, dokładnie tydzień przed zaplanowanym pierwszym starciem z Lechem, ekipa z Kuopio poinformowała o sprzedaży 20-letniego napastnika Mohameda Toure. Reprezentant Gwinei zdobył w tym sezonie pięć goli, ale karierę będzie kontynuował na południu Europy. Snajper za 1,5 miliona euro przeniósł się do czeskiej Viktorii Pilzno. Podpisał 3,5-letni kontrakt.

- To młody i bardzo interesujący napastnik, którego zauważyliśmy w Finlandii. Jest szybki, strzela gole i ma ogromny potencjał do dalszego rozwoju. To właśnie te cechy przykuły naszą uwagę i zdecydowaliśmy się na jego pozyskanie – powiedział dyrektor sportowy Viktorii, Martin Vozabal, cytowany w komunikacie.

Łącznie zawodnik przez nieco ponad rok spędzony w KuPS rozegrał 52 mecze i zdobył 18 goli. - Założenie koszulki Viktorii to dla mnie ogromne wyzwanie. Znam klub bardzo dobrze z meczów europejskich i cieszę się, że tu teraz jestem - ogłosił Toure.

Mohamed Toure przenosi się do Czech po wywalczeniu mistrzostwa Finlandii. Wcześniej grał w innym tamtejszym klubie - TPS.

Lech kontra KuPS

KuPS ma tydzień, by znaleźć nowego napastnika. W przeciwnym razie będzie musiał poszukać innych rozwiązań, by zaskoczyć Lecha. Atutem tej drużyny może być natomiast boisko ze sztuczną murawą i niskie temperatury panujące w tym regionie w połowie lutego. Spotkanie odbędzie się 19 lutego o godz. 18:45.

W play-offach zagra jeszcze jedna polska drużyna. Jagiellonia Białystok o awans zagra z włoską Fiorentiną.