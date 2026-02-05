Potwierdziło się najgorsze. Oto oficjalna decyzja Porto ws. Pietuszewskiego

Transfer Oskara Pietuszewskiego z Jagiellonii Białystok do FC Porto był wydarzeniem okienka w Ekstraklasie. 17-latek trafił bowiem do giganta portugalskiej piłki, klubu z pięknymi tradycjami i wielkimi sukcesami. Debiut młodzieżowego reprezentanta Polski był wręcz bajkowy - drużynie nie szło, a on dał impuls i wywalczył rzut karny, po którym padła jedyna bramka spotkania.

Portugalscy dziennikarze jednak od samego początku podkreślali - Pietuszewski nie jest piłkarzem "na teraz". "Oskar trafił do Porto przede wszystkim z myślą o przyszłości" - twierdzi Pedro Barata z "Tribuna Expresso". Nie należy się więc spodziewać, że młody skrzydłowy z miejsca wywalczy sobie miejsce w składzie drużyny Francesco Fariolego.

Porto zadecydowało. Oto los Pietuszewskiego

W czwartek FC Porto poinformowało, że kadra drużyny na mecze fazy pucharowej Ligi Europy została zgłoszona. Nie zabrakło w niej, rzecz jasna, Jana Bednarka oraz Jakuba Kiwiora - a więc podpór defensywy Smoków. Na liście opublikowanej na oficjalnej stronie klubu nie uda się znaleźć jednak Oskara Pietuszewskiego. 17-latek w bieżącym sezonie w Lidze Europy nie zagra.

O powodach takiej decyzji pisaliśmy już na łamach Sport.pl. Młodzieżowy reprezentant Polski stał się ofiarą europejskich przepisów oraz polityki transferowej portugalskiego klubu. UEFA zezwala na zarejestrowanie trzech nowych zawodników - Porto w zimowym okienku sprowadziło czterech i musiało wybierać. Uznano bowiem, że trenerowi Farioliemu bardziej przydadzą się Thiago Silva, Terem Moffi oraz Seko Fofana.

Oskar Pietuszewski nie zagra w LE

Potwierdzają się więc informacje, które wczoraj pojawiały się w portugalskich mediach. Zapowiadano bowiem, że Oskar Pietuszewski nie pojawi się w kadrze Porto na mecze fazy pucharowej Ligi Europy. 17-latkowi pozostaną więc jedynie występy na krajowym podwórku.

FC Porto jest liderem tabeli i to pomimo szokującej porażki z broniącym się przed spadkiem zespołem Casa Pia. Była to dopiero druga strata punktów - wcześniej Porto wygrało osiemnaście spotkań, a jedyny remis zanotowali z Benfiką. Smoki są też w półfinale pucharu - w ćwierćfinale pokonali Benfikę, a ich kolejny rywal zostanie wyłoniony w czwartkowy wieczór. Sporting będzie faworytem starcia z ostatnim w lidze AVS.

FC Porto zajęło piąte miejsce w fazie ligowej Ligi Europy, dzięki czemu awansowało automatycznie do 1/8 finału. Podopieczni Francesco Farioliego swojego rywala poznają po losowaniu, które odbędzie się 27 lutego. Wiadomo, że będzie to jedna z czterech drużyn: Łudogorec Razgrad, Ferencvaros, Celtic lub VfB Stuttgart.