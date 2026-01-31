Kibice zachwyceni powrotem Polaka. Świetne wieści dla Urbana

Jakub Moder w tym tygodniu wrócił do składu Feyenoordu po półrocznej przerwie spowodowanej kontuzją pleców. Polak wszedł na boisko w 69. minucie przegranego 1:2 meczu z Realem Betis, ale pomimo niekorzystnego wyniku zebrał bardzo dobre opinie. Drużyna z Rotterdamu zajęła w łączonej tabeli Ligi Europy odległe, 29. miejsce i odpadła z rozgrywek. Także z tego powodu apele o przywrócenie Modera do podstawowego składu są coraz częstsze.

"Robin, w ten weekend daj mu 90 minut" - zaapelował jeden z kibiców, zwracając się do trenera Feyenoordu, legendarnego napastnika Robina van Persiego. "Obyśmy zobaczyli go w meczu z PSV", "Robin, daj mu opaskę" - dodali inni fani Feyenoordu.

Feyenoord zagra w tę niedzielę z liderem Eredivisie – PSV. Polak najprawdopodobniej wystąpi w tym spotkaniu, co potwierdził Robin van Persie. - Zagrał dobre 20 minut. Tego się po nim spodziewaliśmy. Cieszymy się jego powrotem i weźmiemy go pod uwagę przy obsadzie składu w kolejnych meczach - powiedział trener Feyenoordu po meczu z Betisem.

Jakub Moder pauzował od maja 2025 roku ze względu na przepuklinę kręgosłupa. W październiku ubiegłego roku przeszedł operację, a wrócił do gry dopiero w styczniu.

26-letni pomocnik do tej pory rozegrał w Feyenoordzie 20 meczów. Zdobył 4 bramki, zaliczył 2 asysty. Moder ma już na koncie 35 występów w kadrze - ostatni w czerwcu 2025 r. Jego drużyna w tabeli Eredivie zajmuje drugie miejsce, ale ich strata do liderującego PSV wynosi aż 14 punktów. Feyenoord odpadł już z rozgrywek Ligi Europy.