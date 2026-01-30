Hajto się nie certolił ws. legendarnego trenera. "Wyrzuca i gnębi Polaków"

Ateńczycy nie dowieźli końcowego zwycięstwa z Romą, choć już od 15. minuty grali z przewagą jednego zawodnika po czerwonej kartce dla Gianluki Manciniego. W 58. minucie indywidualną akcję strzałem po długim słupku skończył Vicente Taborda, ale gospodarze tego meczu nie wygrali.

Tomasz Hajto o Benitezie. "To kara za to, że gnębi Polaków"

Panathinaikos nie utrzymał prowadzenia i ostatecznie trafił do baraży o 1/8 finału Ligi Europy. Romę zaś do tej fazy rozgrywek wprowadził kapitalnym strzałem głową Jan Ziółkowski. Satysfakcji z takiego obrotu sprawy nie ukrywał ekspert Polsatu Sport, Tomasz Hajto.

- To kara za to, że Benitez wszystkich Polaków wyrzuca, gnębi, wyrzuca z każdego klubu, w którym jest. A więc pokarał go kolejny Polak - zażartował 62-krotny były reprezentant Polski.

Kogo 53-latek miał na myśli? Chodziło o Jerzego Dudka, który w Liverpoolu pod wodzą Rafy Beniteza nie miał łatwego życia. Szkoleniowiec często stawiał na swojego rodaka, Pepe Reinę. Niedawno zaś w zespole z Aten swoją formę i pozycję stracił Bartłomiej Drągowski, który postanowił wrócić do Polski i podpisać kontrakt z Widzewem Łódź.

Ostatnio pojawiła się opinia, że występujący w Panathinaikosie Karol Świderski w jednym z meczów opuścił boisko, bo nie wykorzystał rzutu karnego. To miała być kara od Beniteza. - Teorie, że zmiana przez zmarnowanego karnego? Nie, nie, nie - powiedział Świderski.

Tomasz Hajto zaś stał się bohaterem wypowiedzi Jana Bednarka po meczu z Rangers. Polski defensor, w jego kontekście, powiedział: - Myślę, że do siebie go nigdy nie przekonam, ale ja mu życzę wszystkiego dobrego. Jak najlepiej w jego życiu, niech mu się wiedzie. Ja całego świata nie zmienię, mogę robić swoje i wydaje mi się, że pokazujemy z Kiwim, że całkiem dobrze nam to w FC Porto idzie, więc pozdrawiam i życzę dużo zdrówka i szczęścia w życiu - podkreślił.

FC Porto i AS Roma poznają swoich rywali w 1/8 finału Ligi Europy dopiero 27 lutego. Dziś 30 stycznia odbędzie się losowanie baraży w LE oraz Lidze Mistrzów. Relacja z tego wydarzenia będzie dostępna na stronie Sport.pl.