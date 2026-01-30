W Portugalii wydali wyrok po tym, co zrobili Bednarek i Kiwior w 6. minucie

"Smoki" bardzo źle weszły w mecz na swoim terenie. Niestety, mieli w tym swój udział polscy defensorzy. W 6. minucie Kiwior niecelnie podał, z czego zrodziła się akcja Rangersów. Findlay Curtis dośrodkował, a Djeidi Gassama zakończył strzałem głową, wcześniej uciekając m.in. Janowi Bednarkowi. 29-latek próbował jeszcze ratować sytuację, ale zrobił to nieskutecznie. Później na murawie dominowali już gospodarze.
Portugalczycy wprost. "Polska ściana obronna Smoków"
Jeszcze przed przerwą gracze FC Porto ruszyli do ataków, co szybko przyniosło pozytywny dla nich skutek. W 27. minucie na listę strzelców wpisał się Rodrigo Mora. Przy dwóch kolejnych bramkach swój udział miał Bednarek. Najpierw rewelacyjnie podał w pole karne, a Francisco Moura skorzystał z błędu bramkarza. W 41. minucie zaś do własnej siatki trafił Emmanuel Fernandez, choć początkowo piłkarze Porto gratulowali Janowi Bednarkowi, ale Polak ostatecznie nie dotknął piłki po rzucie rożnym. Wynik 3:1 utrzymał się już do końca.
"Przy bramce Rangersów pozostał bierny. Nikt nie interweniował, a Gassama otworzył wynik. Jednak Polak jest tak samo chłodny jak kraj, w którym się urodził. Jego podanie do Moury przy drugiej bramce Porto było podręcznikowe" - czytamy w portugalskim "A Bola" o Janie Bednarku.
"Nie udało mu się przeprowadzić ataku w 7. minucie, co doprowadziło do bramki Rangersów. Potem wrócił do swojej zwykłej formy" - to z kolei recenzja występu Jakuba Kiwiora.
Nieco bardziej wylewny na temat gry Polaków był portal zerozero.pt. Bednarek został oceniony na 6,8 w 10-stopniowej skali:
"'Autor' trzeciego gola Smoków, polski środkowy obrońca ponownie pokazał swoją pewną postawę w centrum niebiesko-białej linii obrony. Pomimo biernej postawy przy bramce Rangersów, doświadczony obrońca był solidny przez resztę meczu i odegrał ważną rolę w zdobyciu przewagi w pierwszej połowie".
Kiwior zaś uzyskał nieco wyższą notę (7,1): "Pewne jest, że polski środkowy obrońca ponosi większą winę za sytuację, która doprowadziła do bramki przeciwnika, ale Kiwior okazał się bardzo ważny dla FC Porto, zwłaszcza w drugiej połowie, u boku Bednarka w polskiej ścianie obronnej Smoków. Pewny siebie, spokojny pod presją i panujący nad podaniami, były zawodnik Arsenalu dodał kolejne pozytywne występy do swojego dorobku" - czytamy na portalu zerozero.pt.
FC Porto pozna swojego rywala w 1/8 finału Ligi Europy dopiero 27 lutego. Dziś 30 stycznia odbędzie się losowanie baraży w LE oraz Lidze Mistrzów. Bardzo możliwe, że w pucharowej fazie w barwach Porto zobaczymy Oskara Pietuszewskiego. Ale 17-latek musi zostać zgłoszony do rozgrywek.