Bednarek wyszedł do wywiadu i odpowiedział Hajcie. O tym będzie głośno

FC Porto w najlepszy możliwy sposób zakończyło swój udział w grupie Ligi Europy. Smoki w ostatnim meczu fazy ligowej wygrały 3:1 z Glasgow Rangers. Taki rezultat sprawił, że podopieczni trenera Farioliego awansowali na 5. miejsce w tabeli, dzięki czemu wywalczyli bezpośredni awans do 1/8 finału. Cały mecz w pierwszym składzie zagrali Jan Bednarek i Jakub Kiwior, zabrakło Oskara Pietuszewskiego, nastolatek nie został zgłoszony do tego etapu rozgrywek.

Bednarek z prezentem dla Hajto. Piłkarz odniósł się do krytyki eksperta

Do sporych emocji doszło również w pomeczowym wywiadzie Polsatu Sport z Janem Bednarkiem i Jakubem Kiwiorem. Bardziej doświadczony z polskich obrońców został zapytany, czy chciałby przekazać któremuś z gości studia Polsatu Sport jakąś koszulkę. Bednarek zareagował w mocno ironiczny sposób, powiedział, że może wręczyć prezent Tomaszowi Hajto, a następnie stwierdził, że ekspert komentuje jego występy w nadmiernie krytyczny sposób.

- Tomkowi Hajto bym chciał przekazać, niech trzyma za nas kciuku na koniec sezonu. Widzę na TikToku, że cały czas się boksujecie. Myślę, że do siebie go nigdy nie przekonam, ale ja mu życzę wszystkiego dobrego. Jak najlepiej w jego życiu, niech mu się wiedzie. Ja całego świata nie zmienię, mogę robić swoje i wydaje mi się, że pokazujemy z Kiwim, że całkiem dobrze nam to w FC Porto idzie, więc pozdrawiam i życzę dużo zdrówka i szczęścia w życiu - powiedział w pomeczowym wywiadzie dla Polsatu Sport Jan Bednarek.

Oto jak zareagował Hajto. "Zaproszę go na kawę"

Tomasz Hajto zareagował na wypowiedź Jana Bednarka. Ekspert stwierdził, że wypowiedź piłkarza była przesadzona, były piłkarz w ramach pojednania postanowił nawet zaprosić młodszego kolegę na kawę.

- Ja cały czas nie rozumiem jednej narracji. Nawet w moim podcaście środowym Bożydar Iwanow mi zarzucił jakąś rzecz, że ja Bednarka nie lubię...J a się cieszę jak mamy chłopaka, który gra w wielkim zespole. Jak popełnił błąd to mówię, że popełnił. Jak zrobi dobrze to zrobi dobrze. Ja do niego nic nie mam, nie wiem do czego on się odnosi. Słucha jakiegoś TikToka, że ktoś się boksuje, nie pamiętam w ostatnim czasie, żebym coś na niego mówił, bo raczej chwalimy ich za to, że w Porto grają razem i będą grali w reprezentacji. Przyjdzie mecz reprezentacji w marcu. Wsiądę, podjadę, zaproszę go w końcu na kawę jako starszy kolega i mu powiem, żeby nie odbierał tego osobiście - w taki sposób zareagował ekspert Polsatu Sport, Tomasz Hajto.

W piątek, 30 stycznia odbędzie się losowanie par barażowych Ligi Europy, Porto najbliższego rywala w europejskich rozgrywkach pozna 27 lutego. Będziemy wówczas świadkami losowania 1/8 finału Europa League 2025/26, mecze tego etapu rozgrywek zostaną rozegrane 12 i 19 marca.