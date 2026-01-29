Ziółkowski bohaterem Romy w LE! Ten dzień zapamięta do końca życia

Ziółkowski w Romie gra w kratkę, co nie podoba się wielu polskim kibicom. Włosi i tacy eksperci jak Zbigniew Boniek starają się jednak uspokajać - ich zdaniem Gian Piero Gasperini to trener, który wie, co robi. - Rzeczywistość jest taka, że widzę wielką poprawę w grze Janka, odkąd przyszedł do Romy. (...) Swoje minuty dostaje, zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało. Tu w Rzymie wszyscy o nim mówią dobrze - stwierdził były prezes PZPN.

Ziółkowski uratował Romę. Polak trafił do siatki w Lidze Europy!

I dzisiaj młody Polak na pewno nie zawiódł Gasperiniego. W końcówce meczu z Panathinaikosem - gdy Roma przegrywała 0:1 i traciła miejsce w czołowej ósemce - obrońca przedłużył nadzieje Rzymian na bezpośredni awans do 1/8 finału. Ziółkowski trafił do siatki w 80. minucie. I to w jakim stylu. Polak oddał atomowe uderzenie głową.

Dzięki tej bramce Roma awansowała na ósme miejsce w tabeli Ligi Europy - ostatnią pozycję dającą awans do 1/8 finału. I choć rzymscy kibice do końca meczu mogli obgryzać paznokcie ze stresu, to Roma ostatecznie wywalczyła remis i utrzymała ósme miejsce. W Rzymie mają co świętować!

- W stylu Andrzeja Szarmacha - docenił bramkę reprezentanta Polski dziennikarz Roman Kołtoń w Polsacie Sport.

Przed Romą teraz mecz w Serie A z Udinese - jeżeli piłkarze Gasperiniego wygrają, to mogą zbliżyć się do drugiego AC Milan na jeden punkt. To spotkanie odbędzie się już w poniedziałek 2 lutego.