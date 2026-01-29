Co za wieczór Polaków w Lidze Europy! Tylko spójrz, co zrobił Cash

Przed ostatnią kolejką fazy ligowej Ligi Europy pewne gry w 1/8 finału były dwa zespoły - Olympique Lyon oraz Aston Villa, w której występuje na co dzień Matty Cash. O miejsce w czołowej ósemce walczyły m.in. kluby reprezentantów Polski. Mowa o AS Romie, gdzie gra Jan Ziółkowski oraz FC Porto z Janem Bednarkiem i Jakubem Kiwiorem w składzie (Oskar Pietuszewski przez przepisy UEFA nie mógł zagrać przeciwko Rangersom).

Roma mogła wypaść z TOP 8. Ziółkowski uratował sytuację

Dla FC Porto starcie ze Szkotami rozpoczęło się od wstrząsu. W szóstej minucie prowadzenie gościom dał Djeidi Gassama. Do końca pierwszej części rywalizacji było już jednak 3:1 dla gospodarzy. "Smoki" utrzymały to prowadzenie i awansowali w tabeli z dziewiątej pozycji na piątą.

Fani AS Romy mieli z kolei nerwówkę. Już od 15. minuty rzymianie grali w dziesiątkę w wyjazdowym starciu z Panathinaikosem. Czerwoną kartkę za przytrzymywanie rywala otrzymał Gianluca Mancini. Jego błąd sprawił, że Jan Ziółkowski i spółka mieli wielkie problemy, a awans do 1/8 finału stopniowo się oddalał. W drugiej części spotkania gospodarze strzelili gola. W 58. minucie do siatki trafił Vicente Taborda. Gości uratował jednak Ziółkowski, zdobywając bramkę w 80. minucie. Rzutem na taśmę Roma utrzymała się w TOP 8 fazy ligowej.

W starciu Aston Villi z RB Salzburg na ławce rezerwowych usiadł Matty Cash. Reprezentant Polski wszedł na plac gry tuż po przerwie, kiedy jego zespół przegrywał 0:1. Później Austriacy zdobyli drugą bramkę i stało się jasne, że gospodarzom trudno będzie odwrócić losy rywalizacji. Ci jednak się nie poddali. Najpierw strzelili gola kontaktowego, a następnie dołożyli dwa kolejne trafienia. Asystę przy drugiej bramce miał Cash. Polak pokazał, jak bardzo ważny jest dla swojego zespołu.

Aston Villa walczyła o pierwsze miejsce w fazie ligowej z Olympique Lyon. Do tej rywalizacji włączył się rewelacyjny duński zespół - Midtjylland, który pokonał Dinamo Zagrzeb 2:0.

Zresztą w starciu Olympique Lyon - PAOK działy się niebywałe rzeczy. Goście niespodziewanie wyszli na prowadzenie w 20. minucie. Później Francuzi wyrównali, a po stronie rywali pojawiła się czerwona kartka. Następnie Lyon strzelił gola na 2:1, ale przeciwnicy odpowiedzieli, po czym kolejny ich gracz zgarnął "czerwień". Liderzy Ligi Europy otrzymali rzut karny, lecz Adam Karabec go nie strzelił! Kilka minut później Karabec naprawił swój błąd, zdobywając bramkę. Francuzi byli w stanie strzelić jeszcze jednego gola. Zapewnili sobie tym samym zwycięstwo (4:2) i pierwsze miejsce w tabeli.

Zadowolony ze swojej postawy może być Łukasz Skorupski. Bramkarz Bologni zachował czyste konto w starciu z Maccabi tel Awiw, a jego zespół triumfował 3:0. Na pewno powodów do wielkiego szczęścia nie ma z kolei Filip Rózga, który dopiero w 78. minucie pojawił się na boisku w meczu Sturmu Graz z Brann.

Moder wrócił po pół roku przerwy. Betis wyszarpał awans

Warto zwrócić uwagę na to, co widzieliśmy w meczu Real Betis - Feyenoord Rotterdam. Nie chodzi tylko o to, że gospodarze dzięki zwycięstwu (2:1) wyszarpali awans bezpośredni do 1/8 finału, ale również o fakt, że po pół roku przerwy na boisko wrócił Jakub Moder. Środkowy pomocnik pojawił się na placu gry w 69. minucie.

Strzelanie urządzili sobie gracze Celticu i Utrechtu. Szkoci triumfowali 4:2, co zapewniło im grę w fazie play-off. Sprawę pokpił z kolei Ferencvaros. Węgrzy byli przed tą kolejką na 7. miejscu w tabeli, lecz w czwartej przegrali z Nottingham aż 0:4.

Wyniki meczów Ligi Europy: