Wszystko jasne! Tak wygląda ostateczna tabela Ligi Europy! Kto awansował?

Za nami ostateczne rozstrzygnięcia w fazie ligowej Ligi Europy. Po ośmiu kolejkach wiemy, kto awansował bezpośrednio do 1/8 finału rozgrywek, a kto zmierzy się w fazie play-off. Na wiosnę w LE będziemy mieli okazję obejrzeć aż ośmiu reprezentantów Polski.
SOCCER-PORTUGAL-POR-GIL/
Fot. REUTERS/Rita Franca

Mecze ósmej kolejki fazy ligowej Ligi Europy rozpoczęły się równolegle o godz. 21:00. Ostatnia seria gier przyniosła przetasowania w tabeli rozgrywek i rozstrzygnęła, kto ostatecznie zagra w 1/8 finału, a kto będzie musiał powalczyć w fazie play-off. Zespoły z miejsc 25-36 pożegnały się z europejskimi pucharami.

W 1/8 finału Ligi Europy zagra ośmiu Polaków

W pierwszej ósemce zameldowały się: Olympique Lyon, Aston Villa, Midtjylland, Real Betis, FC Porto, SC Braga, SC Freiburg i AS Roma.

Ekipy, które zajęły lokaty 9-24 zagrają w fazie play-off. Wśród nich znalazły się: KRC Genk, VfB Stuttgart, Bologna, Ferencvaros, Nottingham Forest, Viktoria Pilzno, Crvena zvezda, Celta Vigo, PAOK, Lille, Fenerbahce, Panathinaikos, Celtic, Łudogorec Razgrad, Dinamo Zagrzeb i SK Brann. 

Całe spotkanie w barwach Aston Villi rozegrał Matty Cash. Reprezentant Polski walnie przyczynił się do zwycięstwa zespołu z Birmingham nad Salzburgiem, gdyż w 76. minucie zanotował asystę przy trafieniu Tyrone'a Mingsa na 2:2. Ostatecznie "The Villains" zwyciężyli 3:2.

Blisko bramki w meczu FC Porto z Rangersami był Jan Bednarek. Ostatecznie trafienie zostało zanotowane jako gol samobójczy. Polski stoper, podobnie jak Jakub Kiwior, rozegrał 90 minut, a "Smoki" zwyciężyły 3:1.

Remis padł z kolei w spotkaniu Panathinaikosu z AS Romą - bramkę na 1:1 zdobył Jan Ziółkowski i wprowadził rzymską ekipę do 1/8 finału. Karol Świderski z powodu urazu znalazł się poza kadrą meczową, ale na wiosnę powalczy z Ateńczykami w fazie play-off. Drugi grecki klub, PAOK z Tomaszem Kędziorą w składzie, przegrał 2:4 z Olympique Lyon. Reprezentant Polski rozegrał 90 minut i na wiosnę także powalczy w barażach.

Łukasz Skorupski, mimo ostatnich błędów, utrzymał miejsce w bramce Bolonii. Włoski klub mierzył się na wyjeździe z Maccabi Tel Awiw i wygrał 3:0. Ze zwycięstwa, choć bez awansu, mógł cieszyć się Filip Rózga. Jego Sturm Graz ograł SK Brann 1:0, a Polak pojawił się na boisku w 78. minucie. Poza TOP 24 znalazł się również Feyenoord Rotterdam, który przegrał z Realem Betis 1:2. W 69. minucie po raz pierwszy po długiej kontuzji na boisko wybiegł Jakub Moder.

Wyniki meczów 8. kolejki Ligi Europy:

  • Aston Villa 3:2 RB Salzburg
  • FC Basel 0:1 Viktoria Pilzno
  • Real Betis 2:1 Feyenoord Rotterdam
  • Celtic 4:2 Utrecht
  • Crvena zvezda 1:1 Celta Vigo
  • FC Porto 3:1 Rangers
  • FCSB 1:1 Fenerbahce
  • KRC Genk 2:1 Malmoe FF
  • Go Ahead Eagles 0:0 SC Braga
  • Lille 1:0 SC Freiburg
  • Olympique Lyon 4:2 PAOK
  • Łudogorec Razgrad 1:0 OGC Nice
  • Maccabi Tel Awiw 0:3 Bologna
  • Midtjylland 2:0 Dinamo Zagrzeb
  • Nottingham Forest 4:0 Ferencvaros
  • Panathinaikos 1:1 AS Roma
  • Sturm Graz 1:0 SK Brann
  • VfB Stuttgart 3:2 Young Boys

Końcowa tabela fazy ligowej Ligi Europy:

  1. Olympique Lyon - 21 punktów, bilans bramek: 18:5
  2. Aston Villa - 21 pkt, 14:6
  3. Midtjylland - 19 pkt, 18:8
  4. Real Betis - 17 pkt, 13:7
  5. FC Porto - 17 pkt, 13:7
  6. SC Braga - 17 pkt, 11:5
  7. SC Freiburg  - 17 pkt, 10:4
  8. AS Roma - 16 pkt, 13:6
  9. KRC Genk - 16 pkt, 11:7
  10. Bologna - 15 pkt, 14:7
  11. VfB Stuttgart - 15 pkt, 15:9
  12. Ferencvaros - 15 pkt, 12:11
  13. Nottingham Forest - 14 pkt, 15:7
  14. Viktoria Pilzno - 14 pkt, 8:3
  15. Crvena zvezda - 14 pkt, 7:6
  16. Celta Vigo - 13 pkt, 15:11
  17. PAOK - 12 pkt, 17:14
  18. Lille - 12 pkt, 12:9
  19. Fenerbahce - 12 pkt, 10:7
  20. Panathinaikos - 12 pkt, 11:9
  21. Celtic - 11 pkt, 13:15
  22. Łudogorec Razgrad - 10 pkt, 12:15
  23. Dinamo Zagrzeb - 10 pkt, 12:16
  24. SK Brann - 9 pkt, 9:11
  25. Young Boys - 9 pkt, 10:16
  26. Sturm Graz - 7 pkt, 5:11
  27. FCSB - 7 pkt, 9:16
  28. Go Ahead Eagles - 7 pkt, 6:14
  29. Feyenoord - 6 pkt, 11:15
  30. FC Basel - 6 pkt, 9:13
  31. RB Salzburg - 6 pkt, 10:15
  32. Rangers - 4 pkt, 5:14
  33. OGC Nice - 3 pkt, 7:15
  34. Utrecht - 1 pkt, 5:15
  35. Malmoe FF - 1 pkt, 4:15
  36. Maccabi Tel Awiw - 1 pkt, 2:22

30 stycznia odbędzie się losowanie par w fazie play-off Ligi Europy. Pierwsze mecze rozegrane zostaną 19 lutego, a rewanże zaplanowano na 26 lutego. Pozostałe rundy rozlosowane zostaną 27 lutego. 1/8 finału rozegrana zostanie 12 i 19 marca.

