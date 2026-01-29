Wszystko jasne! Tak wygląda ostateczna tabela Ligi Europy! Kto awansował?

Mecze ósmej kolejki fazy ligowej Ligi Europy rozpoczęły się równolegle o godz. 21:00. Ostatnia seria gier przyniosła przetasowania w tabeli rozgrywek i rozstrzygnęła, kto ostatecznie zagra w 1/8 finału, a kto będzie musiał powalczyć w fazie play-off. Zespoły z miejsc 25-36 pożegnały się z europejskimi pucharami.
W pierwszej ósemce zameldowały się: Olympique Lyon, Aston Villa, Midtjylland, Real Betis, FC Porto, SC Braga, SC Freiburg i AS Roma.
Ekipy, które zajęły lokaty 9-24 zagrają w fazie play-off. Wśród nich znalazły się: KRC Genk, VfB Stuttgart, Bologna, Ferencvaros, Nottingham Forest, Viktoria Pilzno, Crvena zvezda, Celta Vigo, PAOK, Lille, Fenerbahce, Panathinaikos, Celtic, Łudogorec Razgrad, Dinamo Zagrzeb i SK Brann.
Całe spotkanie w barwach Aston Villi rozegrał Matty Cash. Reprezentant Polski walnie przyczynił się do zwycięstwa zespołu z Birmingham nad Salzburgiem, gdyż w 76. minucie zanotował asystę przy trafieniu Tyrone'a Mingsa na 2:2. Ostatecznie "The Villains" zwyciężyli 3:2.
Blisko bramki w meczu FC Porto z Rangersami był Jan Bednarek. Ostatecznie trafienie zostało zanotowane jako gol samobójczy. Polski stoper, podobnie jak Jakub Kiwior, rozegrał 90 minut, a "Smoki" zwyciężyły 3:1.
Remis padł z kolei w spotkaniu Panathinaikosu z AS Romą - bramkę na 1:1 zdobył Jan Ziółkowski i wprowadził rzymską ekipę do 1/8 finału. Karol Świderski z powodu urazu znalazł się poza kadrą meczową, ale na wiosnę powalczy z Ateńczykami w fazie play-off. Drugi grecki klub, PAOK z Tomaszem Kędziorą w składzie, przegrał 2:4 z Olympique Lyon. Reprezentant Polski rozegrał 90 minut i na wiosnę także powalczy w barażach.
Łukasz Skorupski, mimo ostatnich błędów, utrzymał miejsce w bramce Bolonii. Włoski klub mierzył się na wyjeździe z Maccabi Tel Awiw i wygrał 3:0. Ze zwycięstwa, choć bez awansu, mógł cieszyć się Filip Rózga. Jego Sturm Graz ograł SK Brann 1:0, a Polak pojawił się na boisku w 78. minucie. Poza TOP 24 znalazł się również Feyenoord Rotterdam, który przegrał z Realem Betis 1:2. W 69. minucie po raz pierwszy po długiej kontuzji na boisko wybiegł Jakub Moder.
30 stycznia odbędzie się losowanie par w fazie play-off Ligi Europy. Pierwsze mecze rozegrane zostaną 19 lutego, a rewanże zaplanowano na 26 lutego. Pozostałe rundy rozlosowane zostaną 27 lutego. 1/8 finału rozegrana zostanie 12 i 19 marca.
