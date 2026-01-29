Wszystko jasne! Tak wygląda ostateczna tabela Ligi Europy! Kto awansował?

Mecze ósmej kolejki fazy ligowej Ligi Europy rozpoczęły się równolegle o godz. 21:00. Ostatnia seria gier przyniosła przetasowania w tabeli rozgrywek i rozstrzygnęła, kto ostatecznie zagra w 1/8 finału, a kto będzie musiał powalczyć w fazie play-off. Zespoły z miejsc 25-36 pożegnały się z europejskimi pucharami.

W 1/8 finału Ligi Europy zagra ośmiu Polaków

W pierwszej ósemce zameldowały się: Olympique Lyon, Aston Villa, Midtjylland, Real Betis, FC Porto, SC Braga, SC Freiburg i AS Roma.

Ekipy, które zajęły lokaty 9-24 zagrają w fazie play-off. Wśród nich znalazły się: KRC Genk, VfB Stuttgart, Bologna, Ferencvaros, Nottingham Forest, Viktoria Pilzno, Crvena zvezda, Celta Vigo, PAOK, Lille, Fenerbahce, Panathinaikos, Celtic, Łudogorec Razgrad, Dinamo Zagrzeb i SK Brann.

Całe spotkanie w barwach Aston Villi rozegrał Matty Cash. Reprezentant Polski walnie przyczynił się do zwycięstwa zespołu z Birmingham nad Salzburgiem, gdyż w 76. minucie zanotował asystę przy trafieniu Tyrone'a Mingsa na 2:2. Ostatecznie "The Villains" zwyciężyli 3:2.

Blisko bramki w meczu FC Porto z Rangersami był Jan Bednarek. Ostatecznie trafienie zostało zanotowane jako gol samobójczy. Polski stoper, podobnie jak Jakub Kiwior, rozegrał 90 minut, a "Smoki" zwyciężyły 3:1.

Remis padł z kolei w spotkaniu Panathinaikosu z AS Romą - bramkę na 1:1 zdobył Jan Ziółkowski i wprowadził rzymską ekipę do 1/8 finału. Karol Świderski z powodu urazu znalazł się poza kadrą meczową, ale na wiosnę powalczy z Ateńczykami w fazie play-off. Drugi grecki klub, PAOK z Tomaszem Kędziorą w składzie, przegrał 2:4 z Olympique Lyon. Reprezentant Polski rozegrał 90 minut i na wiosnę także powalczy w barażach.

Łukasz Skorupski, mimo ostatnich błędów, utrzymał miejsce w bramce Bolonii. Włoski klub mierzył się na wyjeździe z Maccabi Tel Awiw i wygrał 3:0. Ze zwycięstwa, choć bez awansu, mógł cieszyć się Filip Rózga. Jego Sturm Graz ograł SK Brann 1:0, a Polak pojawił się na boisku w 78. minucie. Poza TOP 24 znalazł się również Feyenoord Rotterdam, który przegrał z Realem Betis 1:2. W 69. minucie po raz pierwszy po długiej kontuzji na boisko wybiegł Jakub Moder.

Wyniki meczów 8. kolejki Ligi Europy:

Aston Villa 3:2 RB Salzburg

FC Basel 0:1 Viktoria Pilzno

Real Betis 2:1 Feyenoord Rotterdam

Celtic 4:2 Utrecht

Crvena zvezda 1:1 Celta Vigo

FC Porto 3:1 Rangers

FCSB 1:1 Fenerbahce

KRC Genk 2:1 Malmoe FF

Go Ahead Eagles 0:0 SC Braga

Lille 1:0 SC Freiburg

Olympique Lyon 4:2 PAOK

Łudogorec Razgrad 1:0 OGC Nice

Maccabi Tel Awiw 0:3 Bologna

Midtjylland 2:0 Dinamo Zagrzeb

Nottingham Forest 4:0 Ferencvaros

Panathinaikos 1:1 AS Roma

Sturm Graz 1:0 SK Brann

VfB Stuttgart 3:2 Young Boys

Końcowa tabela fazy ligowej Ligi Europy:

Olympique Lyon - 21 punktów, bilans bramek: 18:5 Aston Villa - 21 pkt, 14:6 Midtjylland - 19 pkt, 18:8 Real Betis - 17 pkt, 13:7 FC Porto - 17 pkt, 13:7 SC Braga - 17 pkt, 11:5 SC Freiburg - 17 pkt, 10:4 AS Roma - 16 pkt, 13:6 KRC Genk - 16 pkt, 11:7 Bologna - 15 pkt, 14:7 VfB Stuttgart - 15 pkt, 15:9 Ferencvaros - 15 pkt, 12:11 Nottingham Forest - 14 pkt, 15:7 Viktoria Pilzno - 14 pkt, 8:3 Crvena zvezda - 14 pkt, 7:6 Celta Vigo - 13 pkt, 15:11 PAOK - 12 pkt, 17:14 Lille - 12 pkt, 12:9 Fenerbahce - 12 pkt, 10:7 Panathinaikos - 12 pkt, 11:9 Celtic - 11 pkt, 13:15 Łudogorec Razgrad - 10 pkt, 12:15 Dinamo Zagrzeb - 10 pkt, 12:16 SK Brann - 9 pkt, 9:11 Young Boys - 9 pkt, 10:16 Sturm Graz - 7 pkt, 5:11 FCSB - 7 pkt, 9:16 Go Ahead Eagles - 7 pkt, 6:14 Feyenoord - 6 pkt, 11:15 FC Basel - 6 pkt, 9:13 RB Salzburg - 6 pkt, 10:15 Rangers - 4 pkt, 5:14 OGC Nice - 3 pkt, 7:15 Utrecht - 1 pkt, 5:15 Malmoe FF - 1 pkt, 4:15 Maccabi Tel Awiw - 1 pkt, 2:22

30 stycznia odbędzie się losowanie par w fazie play-off Ligi Europy. Pierwsze mecze rozegrane zostaną 19 lutego, a rewanże zaplanowano na 26 lutego. Pozostałe rundy rozlosowane zostaną 27 lutego. 1/8 finału rozegrana zostanie 12 i 19 marca.

