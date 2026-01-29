Powrót na stronę główną

To muszą zrobić dziś Polacy z FC Porto. Portugalczycy stawiają sprawę jasno

W czwartkowy wieczór zakończy się faza ligowa Ligi Europy. O wejście do czołowej ósemki walczy FC Porto. Przed "Smokami" pojedynek z Glasgow Rangers. Oto, co musi się wydarzyć, by drużyna z Janem Bednarkiem i Jakubem Kiwiorem w składzie, zameldowała się bezpośrednio w 1/8 finału rozgrywek.
Fot. REUTERS/Rita Franca

FC Porto doskonale radzi sobie w lidze portugalskiej. Dotychczas "Smoki" zanotowały na swoim koncie osiemnaście zwycięstw i remis. Ich przewaga nad drugim Sportingiem Lizbona wynosi siedem punktów. A jak wygląda sytuacja w Lidze Europy? Tutaj FC Porto w stawce 36 ekip zajmuje dziewiątą lokatę. W siedmiu spotkaniach zgromadziło czternaście punktów, wygrywając czterokrotnie, notując dwa remisy i jedną porażkę. Teraz przed nimi zażarta batalia o uniknięcie gry w fazie play-off.

Oto pozytywne scenariusze dla FC Porto

Można się spodziewać, że w czwartkowy wieczór na boisko wybiegną Jan Bednarek i Jakub Kiwior (Oskar Pietuszewski nie może jeszcze występować w Lidze Europy w barwach Porto). Kluczową rzeczą dla drużyny Polaków jest oczywiście zwycięstwo z Glasgow Rangers. Zespół ze Szkocji w obecnej edycji Ligi Europy - delikatnie mówiąc - nie zachwyca. Zdobył ledwie cztery punkty i zajmuje 31. pozycję w zestawieniu.

Samo zwycięstwo nad Rangersami jednak nie wystarczy. Bednarek i spółka potrzebują jeszcze tego, by Real Betis, Roma lub Ferencvaros nie wygrały, albo aby SC Braga i Midtjylland przegrały lub zremisowały. 

Ścisła czołówka tabeli Ligi Europy:

  • 1. Olympique Lyon 18 pkt, bilans bramek: 14-3
  • 2. Aston Villa 18 pkt, 11-4
  • 3. Freiburg 17 pkt, 10-3
  • 4. Midtjylland 16 pkt, 16-8
  • 5. SC Braga 16 pkt, 11-5
  • 6. AS Roma 15 pkt, 12-5
  • 7. Ferencvaros 15 pkt, 12-7
  • 8. Real Betis 14 pkt, 11-6
  • 9. FC Porto 14 pkt, 10-6
  • 10. Genk 13 pkt, 9-6

Innym sposobem na uniknięcie fazy play-off dla Porto jest na tyle wysoka wygrana, która pozwoli im zniwelować niekorzystny bilans bramkowy w stosunku do Betisu, w przypadku wygranej Hiszpanów. Istnieją również dwa inne scenariusze: wygrana Porto i porażka Freiburga (ponownie odrabiając stratę bramek) lub remis "Smoków", przegrana Betisu i brak zwycięstwa Genku lub Crvenej Zvezdy.

Świetna walka w Lidze Europy

Obecna sytuacja pokazuje, że podobnie jak w Lidze Mistrzów, czeka nas wieczór pełen emocji. Właściwie jedynymi drużynami, które mogą być pewne występów w 1/8 finału Ligi Europy są Olympique Lyon oraz Aston Villa. W drugiej z wymienionych ekip występuje reprezentant Polski Matty Cash.

Dla Porto pewnym drogowskazem może być środowy występ FC Barcelony. Przed ostatnią kolejką fazy ligowej Ligi Mistrzów "Duma Katalonii" także plasowała się na dziewiątej pozycji, a ostatecznie zakończyła tę część rozgrywek na piątym miejscu.

