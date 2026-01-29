Liga Europy. O której mecze dzisiaj? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Przed ostatnią kolejką Ligi Europy część kart została już odkryta. Ale nie wszystkie. Sporo niewiadomych mamy zwłaszcza w przypadku drużyn, w których występują polscy gracze. Oczy fanów znad Wisły najbardziej zwrócone są w kierunku FC Porto, które zagra u siebie z Rangersami. Zespół ze Szkocji nie ma już nawet matematycznych szans na awans do fazy pucharowej LE. Za to "Smoki" mają w tabeli 14 punktów i walczą o miejsce w czołowej ósemce zestawienia. To z kolei gwarantuje przejście od razu do 1/8 fazy play off.

Gospodarzom w wywalczeniu awansu od razu do 1/8 LE najprawdopodobniej pomogą Jan Bednarek i Jakub Kiwior. Ze względu na brak możliwości zgłaszania nowych piłkarzy do kadry w trakcie fazy ligowej FC Porto nie będzie mogło skorzystać z usług Oskara Pietuszewskiego.

Spotkanie FC Porto nie będzie jedynym polskim akcentem w ostatniej kolejce Ligi Europy. O zwycięstwo w fazie ligowej walczy Aston Villa, w barwach której występuje Matty Cash. Angielski klub ma w tabeli 18 punktów - tyle samo, co pierwszy Lyon. Wygrana z RB Salzburg (i wpadka punktowa Francuzów) sprawi, że to Cash i spółka skończą na pierwszej pozycji w tabeli.

Podobnie jak FC Porto o bezpośredni awans do czołowej szesnastki walczy AS Roma. Klub Jana Ziółkowskiego jest w nieco lepszym położeniu, gdyż ma 15 punktów i zajmuje szóstą pozycję w tabeli. Rzymian czeka jednak nieco cięższe zadanie, jakim jest wyjazd do Aten na mecz z Panathinaikosem. W barwach greckiego klubu gra Karol Świderski.

Ponadto Feyenoord Rotterdam Jakuba Modera zagra na wyjeździe z Betisem. I może to być ważny mecz dla Polaka, który po wielu miesiącach kontuzji znalazł się w kadrze meczowej. W czwartek rywalizować będą też Bolonia (Łukasz Skorupski) oraz PAOK (Tomasz Kędziora). Oba kluby mają jednak już zapewniony udział w 1/16 Ligi Europy i tylko iluzoryczne szanse na 1/8, więc z perspektywy zmian w tabeli mogą potraktować ulgowo ostatnią kolejkę.

Cała ostatnia kolejka Ligi Europy rozpocznie się w czwartek 29 stycznia o godzinie 21:00 polskiego czasu. Prawa do transmisji tych rozgrywek ma telewizja Polsat, która jednak nie zdecydowała się przeprowadzić transmisji ostatniej serii spotkań w formie multiligi. Zamiast tego widzowie tej stacji będą mieli do wyboru sześć spotkań transmitowanych na kanałach sportowych Polsatu. Poniżej znajduje się lista meczów wraz z programami na których odbędzie się transmisja.