233 dni i koniec! Van Persie ogłosił kapitalne wieści ws. Modera

Feyenoord Rotterdam jest w bardzo trudnej sytuacji. Przed ostatnim meczem fazy ligowej zajmuje dopiero 26. miejsce, które oznaczać będzie odpadnięcie z rozgrywek. Zdaniem analityków, szansa na grę w play-offach wynosi około 10 proc. Wpływ na to ma strata aż dwóch punktów do 24. Celtiku, ostatniej drużyny plasującej się w strefie dającej awans w 1/16 finału Lig Europy.

REKLAMA

Zobacz wideo Dlaczego najlepsi narciarze i narciarki nie nadają butów w bagażu? Maryna wyjaśnia

Trener Robin van Persie ma jednak asa w rękawie. Po raz pierwszy w tym sezonie zagrać może Jakub Moder. Został on powołany do 21-osobowej kadry na czwartkowy mecz Ligi Europy z Betisem. Reprezentant Polski doznał urazu pleców podczas letnich przygotowań i dopiero teraz wrócił do pełni zdrowia.

Jakub Moder wraca na boisko

Przez długi czas nie było wiadomo, co dokładnie dolega 26-latkowi, przez co miał on duże pretensje do klubowych lekarzy. Ostatecznie udało się wyleczyć uraz. Holenderskie media spekulowały, że pomocnik może zagrać już tydzień temu ze Sturmem Graz, ale do tego nie doszło. Ostatni raz Moder wyszedł na boisko w czerwcu zeszłego roku. Była to porażka reprezentacji Polski z Finlandią (1:3), po której pracę stracił Michał Probierz. Od tego meczu minęło już 233 dni.

Zobacz też: Złe wieści dla Polski. Tak wygląda najnowszy ranking UEFA

Pojawienie się Jakuba Modera w kadrze meczowej potwierdzony został również w mediach społecznościowych Feyenoordu. Opublikowano nagranie, na którym widać Modera wsiadającego do klubowego autokaru. "Powrócił do składu" - czytamy w opisie filmiku.

Van Persie o Moderze: "Wygląda coraz lepiej"

Na przedmeczowej konferencji prasowej sytuację Modera opisał Robin van Persie. - Może zagrać kilka minut, ale oczywiście nie zacznie w podstawowym składzie. Trenuje z nami już od pewnego czasu i z każdym dniem wygląda lepiej pod względem formy i przygotowania fizycznego. Bardzo się cieszymy, że znów jest z nami - powiedział, cytowany przez portal feyenoord24.net.

Spotkanie Betis - Feyenoord, tak jak wszystkie inne ósmej kolejki Ligi Europy, rozpocznie się 29 stycznia o godzinie 21:00. Inne mecze, w których zagrać mogą Polacy to Aston Villa - Salzburg (Cash), Porto - Rangers (Bednarek, Kiwior) czy Maccabi - Bologna (Skorupski)