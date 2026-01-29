Tragedia na drodze. Nie żyje siedem osób. Szokująca przyczyna wypadku

Całą piłkarską Europę obiegły we wtorkowe popołudnie koszmarne wieści. Około godziny 13:00 na autostradzie E70 między Caransebes a Lugojem w zachodniej Rumunii minivan zderzył się czołowo z ciężarówką. Jak się okazało, podróżowało nim dziesięciu kibiców PAOK-u, których celem była Francja i wyjazdowy mecz Ligi Europy z Olympique Lyon. Skutki wypadku okazały się tragiczne. Siedem osób zginęło, a pozostałe trzy trafiły do szpitala w stanie ciężkim lub krytycznym.

PAOK poprosił UEFA o przełożenie meczu. Nie takiej odpowiedzi oczekiwali

Tragedia wstrząsnęła całą Grecją. Oświadczenie wydał nie tylko PAOK, ale też m.in. grecki premier Kyriakos Mitsotakis. Z całego świata zaczęły spływać kondolencje dla rodzin zmarłych. Jak donosi poświęcone greckiej piłce konto Hellas Football na portalu X, klub z Salonik wystosował prośbę do UEFA o przełożenie meczu 8. kolejki fazy ligowej Ligi Europy z Lyonem, który ma odbyć się w czwartek 29 stycznia o 21:00.

Oto przyczyna tragicznego wypadku. Kierowca nie miał szans

UEFA nie wyraziła jednak na to zgody i mecz się odbędzie. Olympique Lyon za to zapowiedział już, że pamięć tych, którzy zginęli, zostanie uczczona. Wraz z upływem kolejnych godzin po wypadku śledztwo w tej sprawie przynosi coraz więcej faktów. Wygląda na to, że znamy już m.in. przyczynę tragedii. Jak się okazuje, zawiodła technologia.

- Podczas manewru wyprzedzania zablokował się system wspomagania toru jazdy. Kierowca stracił panowanie nad pojazdem i nie zdążył już go odzyskać, zanim doszło do tragedii - powiedział w rozmowie z grecką telewizją ERT lekarz Dimitris Koukoulas, któremu przebieg zdarzeń zrelacjonował jeden z uczestników wypadku, który przeżył. Dochodzenie cały czas trwa.