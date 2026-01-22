Anglicy zachwyceni tym, co zrobił Cash! Co za słowa

Matty Cash tradycyjnie wybiegł w podstawowym składzie drużyny z Birmingham. Rywalem Aston Villi było Fenerbahce, w barwach którego zabrakło innego z reprezentantów biało-czerwonych. Sebastian Szymański w tym czasie ogłosił odejście z tureckiego klubu. Karierę ma kontynuować we francuskim Rennes. Anglik z polskim paszportem miał za to dobry dzień. Był wyróżniającą się postacią, zaliczył kluczowe podanie przy trafieniu Jadona Sancho, a w 63. minucie uderzył z linii pola karnego w słupek bramki strzeżonej przez Edersona. Asysty mu jednak nie zaliczono, bo piłkę po jego dośrodkowaniu podbił jeszcze gracz gości Ismail Yuksek.

Tak angielskie media oceniły Casha

"Cash asystował przy golu Sancho i świetnie się bawił w ostatniej tercji boiska, gdzie Fenerbahce spisywało się znakomicie. Prawy obrońca oddał strzał z dystansu, który trafił w słupek tuż po godzinie gry" - ocenił portal "Birmingham Live", przyznając Matty'emu notę 8 (skala 1-10). Podobne otrzymali m.in. Sancho i Tyrone Mings, ale wyższej nie dostał nikt.

"Był groźny, asystując przy golu Sancho i trafiając w podstawę słupka strzałem z dystansu" - napisał krótko "Birmingham World". Tu też 28-latek zapracował na 8.

Zdecydowanie bardziej surowy był portal sportsdunia.com. "Solidny, choć mało spektakularny wieczór. Miał pecha, że nie strzelił gola, uderzając w słupek w drugiej połowie. W obronie spisywał się poprawnie, zaliczając trzy odbiory, choć kilka razy został ograny" - czytamy w uzasadnieniu noty 6.5, jednej z najniższych w zespole.

Aston Villa krok od 1/8 finału LE

Aston Villa po siedmiu kolejkach Ligi Europy ma 18 punktów i jest wiceliderem fazy ligowej. Tyle samo "oczek" zgromadził Lyon. W ostatniej kolejce podopieczni Unaia Emery'ego zagrają z Salzburgiem.