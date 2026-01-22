Anglicy zachwyceni tym, co zrobił Cash! Co za słowa

Matty Cash tradycyjnie wybiegł w podstawowym składzie drużyny z Birmingham. Rywalem Aston Villi było Fenerbahce, w barwach którego zabrakło innego z reprezentantów biało-czerwonych. Sebastian Szymański w tym czasie ogłosił odejście z tureckiego klubu. Karierę ma kontynuować we francuskim Rennes. Anglik z polskim paszportem miał za to dobry dzień. Był wyróżniającą się postacią, zaliczył kluczowe podanie przy trafieniu Jadona Sancho, a w 63. minucie uderzył z linii pola karnego w słupek bramki strzeżonej przez Edersona. Asysty mu jednak nie zaliczono, bo piłkę po jego dośrodkowaniu podbił jeszcze gracz gości Ismail Yuksek.
"Cash asystował przy golu Sancho i świetnie się bawił w ostatniej tercji boiska, gdzie Fenerbahce spisywało się znakomicie. Prawy obrońca oddał strzał z dystansu, który trafił w słupek tuż po godzinie gry" - ocenił portal "Birmingham Live", przyznając Matty'emu notę 8 (skala 1-10). Podobne otrzymali m.in. Sancho i Tyrone Mings, ale wyższej nie dostał nikt.
"Był groźny, asystując przy golu Sancho i trafiając w podstawę słupka strzałem z dystansu" - napisał krótko "Birmingham World". Tu też 28-latek zapracował na 8.
Zdecydowanie bardziej surowy był portal sportsdunia.com. "Solidny, choć mało spektakularny wieczór. Miał pecha, że nie strzelił gola, uderzając w słupek w drugiej połowie. W obronie spisywał się poprawnie, zaliczając trzy odbiory, choć kilka razy został ograny" - czytamy w uzasadnieniu noty 6.5, jednej z najniższych w zespole.
Aston Villa po siedmiu kolejkach Ligi Europy ma 18 punktów i jest wiceliderem fazy ligowej. Tyle samo "oczek" zgromadził Lyon. W ostatniej kolejce podopieczni Unaia Emery'ego zagrają z Salzburgiem.