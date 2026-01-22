Co za mecz FC Porto w Lidze Europy. Kiwior w roli głównej w 90. minucie

W czwartkowy wieczór 22 stycznia do gry powróciła Liga Europy. O godz. 18:45 rozpoczęło się starcie Viktorii Pilzno z FC Porto. W wyjściowym składzie "Smoków" na to spotkanie wybiegli Jan Bednarek i Jakub Kiwior. Oskar Pietuszewski z kolei znalazł się poza kadrą meczową, gdyż nie został jeszcze zgłoszony przez portugalski klub do europejskich pucharów.
Dla obu drużyn był to mecz, który mógł przybliżyć je do awansu do fazy play-off. Porto po sześciu kolejkach miało na swoim koncie 13 punktów, zaś Viktoria zgromadziła o trzy oczka mniej. Rywalizacja z Portugalczykami stanowiła dla Czechów pierwsze w 2026 roku spotkanie o stawkę. Podopieczni Francesco Fariolego z kolei są w rytmie meczowym - w styczniu rozegrali już trzy mecze - dwa w lidze i jeden w krajowym pucharze.
Już w 3. minucie strzałem z dystansu bramkarza Viktorii postraszył Borja Sainz. Hiszpan zszedł na prawą nogę i uderzył w kierunku bramki, ale Florian Wiegele sparował piłkę do boku. Po chwili w najlepszy możliwy sposób odpowiedzieli gospodarze. Genialnym uderzeniem prawą nogą zza pola karnego popisał się Lukas Cerv, a piłka zatrzepotała w okienku bramki Diogo Costy - było 1:0!
"Smoki" miały wyraźne problemy na początku tego meczu. Portugalczycy nie byli w stanie na dłużej utrzymać się przy piłce na własnej połowie, a zawodnicy Viktorii starali się z tego jak najlepiej korzystać. W 12. minucie bliski gola na 2:0 był Christophe Kabongo, jednak nie dokręcił swojego uderzenia do bramki gości.
Siedem minut później to Porto ruszyło do odrabiania strat. Borja Sainz wyszedł sam na sam z Wiegele, ale w zasadzie podał piłkę do bramkarza. Po chwili uderzenia z dystansu próbował Rodrigo Mora, jednak golkiper gospodarzy raz jeszcze popisał się dobrą interwencją.
Viktoria z kolei wciąż robiła swoje. Ogromne kłopoty na lewej stronie defensywy miał Martim Fernandes, co chciał w 24. minucie wykorzystać Amar Memić. Prawy wahadłowy ekipy z Pilzna zszedł na lewą nogę i huknął ze skraju pola karnego. Piłka minęła okienko bramki w niewielkiej odległości.
Po pół godziny gry do głosu doszedł Jakub Kiwior. Polski stoper przejął piłkę w środku pola, ruszył lewą flanką i dograł po ziemi na piąty metr od bramki Viktorii. Nie znalazł jednak tym zagraniem żadnego z kolegów. W 36. minucie pierwszy strzał w tym meczu oddał najlepszy strzelec "Smoków", Samu Aghehowa. Hiszpan uderzył głową po dośrodkowaniu Fernandesa, ale trafił prosto w Wiegele.
Jan Bednarek z kolei był coraz bardziej wściekły na swoich kolegów. Druga linia Porto nie istniała, a pomocnicy portugalskiego klubu popełniali koszmarne błędy. W 41. minucie po zbyt szybko rozegranym rzucie wolnym blisko bramki był Prince Adu, który pojawił się na murawie kilka minut wcześniej w miejsce kontuzjowanego Kabongo. Rezerwowy Viktorii jednak nie dał rady zmieścić piłki w bramce przy dalszym słupku.
Tuż przed przerwą blisko trafienia wyrównującego były "Smoki". Do strzału po wrzutce Mory z rzutu rożnego doszedł Kiwior. Interwencję przy słupku na linii bramkowej zaliczył Matej Vydra. Okazało się jednak, że napastnik Viktorii zagrał ręką i sędzia Andris Treimanis po weryfikacji VAR odgwizdał "jedenastkę" i wyrzucił Vydrę z boiska!
Do piłki podszedł Aghehowa, ale uderzył jeszcze gorzej niż w ligowym starciu z Vitorią Guimaraes. Wtedy trafił w poprzeczkę, a w czwartkowy wieczór jego strzał przefrunął obok bramki! Do przerwy było 1:0 dla Viktorii.
W przerwie meczu trener Farioli postanowił zmienić Sainza. W jego miejsce wszedł Brazylijczyk Pepe Aquino. Trzeba przyznać, że Hiszpan nie prezentował się najlepiej - to niezła informacja dla Oskara Pietuszewskiego, który jest głównym rywalem Sainza o miejsce w składzie.
Grający w dziesiątkę gospodarze zdecydowali się na zejście do głębokiej defensywy. "Smoki" miały spore problemy ze sforsowaniem granatowo-czerwonego muru. Gra lidera portugalskiej ekstraklasy pozostawiała wiele do życzenia. Wyrazem bezsilności Porto był bardzo niecelny strzał z dystansu w wykonaniu Kiwiora w 56. minucie.
Jedenaście minut później przed szansą na zdobycie bramki stanął Rosario. Jego strzał zza pola karnego jednak doskonale zablokował Cerv i wybił piłkę na rzut rożny. W 70. minucie po uderzeniu rywala w twarz w jednym z pojedynków, żółtą kartkę obejrzał Jan Bednarek.
Po chwili doskonałe podanie zanotował Kiwior, który wypatrzył wbiegającego lewym skrzydłem Mourę. Lewy obrońca Porto wgrał piłkę w pole karne, ale ostatecznie duet Spacil - Wiegele poradził sobie wzorowo i skutecznie interweniował. Dwie minuty później niesygnalizowany strzał z dystansu oddał Prince Adu, jednak to uderzenie na rzut rożny sparował Costa.
W 80. minucie kolejny raz dobrą obroną popisał się szwajcarski bramkarz Viktorii. W hokejowy sposób, zostawiając nogę, odbił uderzenie Pepe Aquino. Dobijać z dystansu próbował Kiwior, ale jego strzał wpadł wprost do rąk Wiegele.
Cztery minuty później piłka w końcu znalazła drogę do bramki Czechów. Veiga rozrzucił do prawej strony, Rosario dośrodkował na pole karne i po przyjęciu Samu do siatki trafił Moura. Z tym, że Hiszpan przyjmował ręką. A żółtą kartkę za protesty obejrzał Kiwior.
W 90. minucie "Smoki" w końcu wyrównały! I co ważne - po asyście Kiwiora. Polak podał w pole karne do Deniza Gula, a ten obrócił się z bezradnym Cervem na plecach i trafił do siatki obok Weigele. Porto znów uciekło katu spod topora w końcówce meczu! W ostatniej akcji spotkania blisko bramki był Pepe, ale jego strzał wyłapał bramkarz. Ostatecznie starcie w Pilznie zakończyło się remisem 1:1.
Viktoria Pilzno - FC Porto 1:1 (5' Cerv - 90' Gul)