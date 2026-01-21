Przełomowe wieści ws. Jakuba Modera. Holendrzy ogłaszają

Do tej pory Jakub Moder nie zagrał ani jednego meczu w tym sezonie w barwach Feyenoordu Rotterdam. Reprezentant Polski doznał kontuzji pleców na samym początku sezonu, przez co nie mógł być do dyspozycji Robina van Persiego. - Jego uraz jest poważniejszy, niż na początku zakładaliśmy - tłumaczył van Persie. Na początku listopada 2025 r. Moder przeszedł operację. Początek nowego roku przyniósł dobre informacje dla naszego reprezentanta.

W pierwszej połowie stycznia br. Moder wrócił do treningów z Feyenoordem, co Van Persie ogłosił dziennikarzom podczas jednej z konferencji prasowych. - Trzeba mieć świadomość, że Moder był poza grą przez pół roku. To oznacza, że potrzebuje kilku tygodni, by wrócić do odpowiedniego poziomu fizycznego. To proces, który wymaga czasu i cierpliwości – również w oczekiwaniach - mówił trener Feyenoordu.

Dziennik "Voetbal International" poinformował, że Moder powinien się znaleźć w kadrze Feyenoordu na czwartkowy mecz ze Sturmem Graz w fazie ligowej Ligi Europy. Poza Polakiem do gry wrócić ma Ayase Ueda oraz Anis Hadj Moussa. "Moder był już w pełni zaangażowany w kilka sesji treningowych. Wygląda na to, że będzie dostępny" - czytamy w artykule.

Feyenoord ma trudną sytuację w Lidze Europy, bo zdobył zaledwie trzy punkty w sześciu meczach, przez co zajmuje 30. miejsce. Jedyne zwycięstwo miało miejsce w rywalizacji z Panathinaikosem (3:1). Dużo lepiej Feyenoordowi idzie w Eredivisie, gdzie zajmuje drugie miejsce z 36 punktami, ale traci aż 16 do prowadzącego PSV Eindhoven.

Ostatnio dziennik "De Telegraaf" podawał, że Moder miał spore pretensje do lekarzy pracujących w Feyenoordzie, ponieważ z ich strony przez długi czas nie było informacji o dokładnej diagnozie Polaka. "Nikt nie wiedział, w jaki sposób go leczyć. A skoro była niepewność, to w rzeczywistości przyjęta metoda leczenia była zła" - pisali Holendrzy. Ostatecznie Moder leczył się w Polsce i to u nas dowiedział się, że ma przepuklinę dysku. To też sprawiło, że Moder musiał przejść operację.

Moder trafił do Feyenoordu w styczniu 2025 r. za 1,5 mln euro z Brighton. Do tej pory Moder zagrał w 19 meczach w Feyenoordzie, w których strzelił cztery gole i zaliczył dwie asysty.