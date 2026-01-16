Kiedy polskie kluby grają w Lidze Konferencji? Oto terminarz

Na jesień aż cztery polskie drużyny rywalizowały w Lidze Konferencji. Do fazy pucharowej awansowały trzy z nich. Nie udało się to tylko Legii Warszawa, która zajęła 28. lokatę. Najlepiej spisał się Raków Częstochowa. Uplasował się na drugim miejscu, nie notując porażki, dzięki czemu na wiosnę zagra bezpośrednio w 1/8 finału. O ten etap rywalizacji wkrótce powalczą Jagiellonia Białystok i Lech Poznań.

Lech Poznań i Jagiellonia Białystok poznali rywali. W tych dniach rozegrają mecze w 1/16 finału Ligi Konferencji

Mistrz Polski zajął 11. pozycję po fazie grupowej. Z kolei piłkarze Adriana Siemieńca uplasowali się o sześć lokat niżej. Drużyny z miejsc od 9 do 24 muszą rozegrać dodatkowy dwumecz w ramach 1/16 finału. W piątek 16 stycznia odbyło się losowanie. Wyłoniło ono najbliższych przeciwników Lecha i Jagiellonii.

Na kogo trafiły polskie zespoły? Pierwsza z nich zmierzy się z Kuopion Palloseura. Z racji tego, że jest rozstawiona, to rewanż rozegra u siebie. Pierwszy mecz, czyli na wyjeździe, odbędzie się 19 lutego, a drugi 26 lutego. A jak wygląda sytuacja Jagiellonii? Rywalem białostockiej ekipy w 1/16 finału Ligi Konferencji będzie Fiorentina. Pierwszy mecz polska ekipa rozegra u siebie. Dojdzie do tego 19 lutego. Rewanż zaplanowano tydzień później we Włoszech. Wygrani tych starć awansują do 1/8 finału.

A kiedy do akcji wkroczy Raków? Dopiero 12 marca. Wtedy to zostaną rozegrane pierwsze mecze 1/8 finału. Rewanż, który zadecyduje o awansie do ćwierćfinału, zaplanowano na 19 marca. Miejmy nadzieję, że na tym etapie zagrają trzy polskie drużyny. Losowanie par 1/8 finału odbędzie się 27 lutego.

W poprzednim sezonie dwa zespoły znad Wisły rywalizowały w ćwierćfinale Ligi Konferencji. Była to właśnie Jagiellonia i Legia. Obie poniosły jednak porażki na tym etapie. W tym roku apetyty są zdecydowanie większe. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z wszystkich meczów polskich drużyn w europejskich pucharach na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Terminarz meczów polskich drużyn w Lidze Konferencji:

1/16 finału (19 i 26 lutego):

Lech Poznań - Kuopion Palloseura

Jagiellonia Białystok - Fiorentina

1/8 finału (12 i 19 marca):

Raków Częstochowa - rywal jeszcze nieznany

ewentualnie Lech i Jagiellonia

Ćwierćfinał (9 i 16 kwietnia)

Półfinał (30 kwietnia i 7 maja)

Finał (27 maja).