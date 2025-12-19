Wow! W Portugalii ogłosili ws. Bednarka. "Zasługuje na uwagę trybun"

"Szeryf ze Słupcy. Co z tego, że nie zna choćby słowa po portugalsku? W końcu jest zdecydowanym liderem defensywy Porto. Znakomicie ustawia się na boisku i ma fantastyczne warunki fizyczne", "Nigdy nie dawał pola rywalom", "Przyszedł w celu wzmocnienia środka obrony i został liderem defensywy. Wydaje mi się, że w nim znaleźli to, czego szukali" - tak Jana Bednarka zachwalały portugalskie media. Od kiedy Polak dołączył do FC Porto, komplementom nie ma końca. Zbiera właściwie same pozytywne recenzje. Podobnie było w czwartkowy wieczór.

Jan Bednarek doceniony w Portugalii. "Zapewnia bezpieczeństwo"

Tego dnia FC Porto grało z Famalicao w piątej rundzie Pucharu Portugalii. Drużyna Bednarka nie dała właściwie żadnych szans rywalom i duża w tym zasługa naszego rodaka. "Szef jak zawsze" - komentowali kibice na X. Polak szczególnie błysnął w drugiej połowie, kiedy to przerwał kilka dobrze zapowiadających się akcji przeciwników.

Jego postawę doceniły portugalskie media, w szczególności jeden z największych dzienników. Mowa o "A Bola". Wystawił mu "7" w 10-stopniowej skali, co było najwyższą notą tego wieczora. Redakcja błyskawicznie uzasadniła też decyzję. "To świetny szef" - napisali na wstępie dziennikarze. "Zapewnia znakomite bezpieczeństwo całej defensywie i tak naprawdę całej drużynie. Pracuje dyskretnie, a przy tym niezwykle skutecznie. Od czasu do czasu zdarzają mu się akcje, które zasługują na prawdziwą uwagę trybun. Tak było m.in. w 63. minucie, kiedy to przechwycił strzał Joujou. Z pewnością na tę uwagę zasługuje" - czytamy.

Tak zaprezentował się Kiwior. Zagrał tylko siedem minut

Medium napisało też o występie drugiego z Polaków, Jakuba Kiwiora. Młodszy z naszych rodaków pojawił się na murawie dopiero w końcówce, dlatego oceny nie dostał. "Wszedł na boisko, żeby się rozgrzać i przypomnieć nam, że bez Zaidu, który wystąpi w Pucharze Narodów Afryki, mógłby być rozwiązaniem na pozycji lewego defensora" - czytamy.

FC Porto awansowało więc do ćwierćfinału Pucharu Portugalii. Kolejny rywal nie jest jeszcze znany. To nie koniec emocji dla klubu w tym roku. Do końca 2025 rozegra jeszcze dwa spotkania w lidze. Obecnie prowadzi w tabeli z przewagą pięciu punktów nad drugim, Sportingiem. FC Porto w tym sezonie jeszcze nie przegrało w tych rozgrywkach. Na koncie ma 13 zwycięstw i jeden remis.