Udział izraelskich reprezentacji oraz klubów w międzynarodowych rozgrywkach spotyka się z oburzeniem odkąd w październiku 2023 roku kraj rządzony przez Binjamina Netanjahu rozpoczął dokonywanie stopniowego ludobójstwa w Strefie Gazy. Szacunkowa liczba zgonów mieszkańców Palestyny, które nastąpiły w wyniku bombardowań i głodu, wynosi przynajmniej sto tysięcy. A to i tak bardzo ostrożne dane.

Kibice Maccabi wyzywali Niemców. "Jesteście arabskimi dzi****i"

Opinii Izraelowi z pewnością nie poprawiają fani Maccabi Tel-Awiw, którzy uchodzą za jedną z najgorszych grup w tamtym kraju. Podczas czwartkowego wyjazdu do Stuttgartu w pełni potwierdzili swoją wątpliwą renomę. Jeszcze przed spotkaniem przejęli jeden ze skwerów miejskich, w którym rozpoczęli pokaz skandalicznych przyśpiewek wobec Niemców. Jedna z nich brzmiała: "Jesteście arabskimi dzi****i, Będziemy was pie****ć i wypijemy waszą krew (...) Zgwałcimy wasze dziewczyny".

Jak poinformował dziennikarz Tarek Bae, który udostępnił nagranie kibiców Maccabi, niemiecka policja nie interweniowała.

Fani z Izraela nie lepiej zachowywali się już po wejściu na MHPArenę. Wówczas skandowali hasła "Pozwólcie izraelskiej armii j***ć Arabów", "śmierć Arabom" czy "pi****l się, Palestyno". "Otwarcie wzywano do ludobójstwa na niemieckich stadionach, a politycy, media i sport milczą. Hańba" - ocenił zachowanie niemieckiej opinii publicznej i władz Tarek Bae.

Po meczu niemieckie media poinformowały, że tamtejsza policja bada niewłaściwe zachowanie fanów gości. Głównie chodzi o przyśpiewki o gwałcie, które dotyczyć miały przemocy wobec kobiet pochodzenia arabskiego. "Współpracujemy z prokuraturą, aby przeanalizować dowody" - zacytował Bild oświadczenie organów ścigania.

Kibice Maccabi nie mieli jednak wielu powodów do radości w związku z wydarzeniami na boisku. Tam Stuttgart rozbił ich drużynę aż 4:1. Klub z Tel-Awiwu w tabeli Ligi Europy zajmuje przedostatnie, czyli 35. miejsce, a w sześciu meczach ugrał zaledwie jeden punkt.