Reprezentant Polski z kolejnym golem w Lidze Europy! Idzie na króla strzelców

Ostatnie tygodnie były bardzo trudne dla Karola Świderskiego. W ostatnim meczu z Panserriakosem zasiadł na ławce i wszedł tylko na 18 minut, a ponadto ostatnie trafienie zanotował w starciu z Asterasem Tripolis 26 października.

REKLAMA

Zobacz wideo Reprezentacja Polski awansuje na mundial? "Zwycięstwa nie wystarczały"

Kapitalny początek w wykonaniu Świderskiego

Świderski w końcu otrzymał szansę w starciu Ligi Europy ze Sturmem Graz, gdzie gra świeżo upieczony reprezentant Polski - Filip Rózga. "Świder" pokazał trenerowi, że nie pomylił się, stawiając na niego. Już w 18. minucie Anass Zaroury znalazł niepilnowanego Polaka, który wyskoczył do główki i pokonał bramkarza rywali.

Panathinaikos długo nie nacieszył się tym prowadzeniem, bo już w 34. minucie Otar Kiteiszwili oddał kapitalny strzał z dystansu, który minął Drągowskiego. Piłka po drodze odbiła się od słupka i zatrzepotała w siatce. Polak tylko odprowadził piłkę wzrokiem. W 40. minucie Karol Świderski otrzymał żółtą kartkę za faul. Więcej goli w tej połowie nie oglądaliśmy.

Zobacz też: Koszmar 18-letniego Polaka w meczu LK. Wszystko zaczęło się w 65. minucie

Po zmianie stron Karol Świderski nadal był bardzo aktywny. Już w 50. minucie oddał kolejny groźny strzał, ale golkiper Sturmu Graz - Oliver Christensen popisał się kapitalną interwencją i wybił piłkę na rzut rożny. W 65. minucie Karol Świderski zszedł z murawy. W jego miejsce pojawił się Milos Pantović.

Świderski idzie na króla strzelców

Panathinaikos - mimo zmiany Świderskiego - nie zamierzał zwolnić tempa. W 74. minucie zwycięskiego gola strzelił Davide Calabria.

Karol Świderski strzelił swojego czwartego gola w tej edycji Ligi Europy. Ma ich tyle samo co Corentin Tolisso z Lyonu i Hamza Igamane z Lille. Tylko jedno trafienie więcej ma lider tabeli strzelców - Petar Stanic z Łudogorca Razgrad.

Panathinaikos - Sturm Graz 2:1

Gole: Świderski (18'), Calabria (74') - Kiteiszwili (34')

Składy:

Panathinaikos: Drągowski - Calabria, Ingason, Palmer-Brown, Touba - Bakasetas, Gnezda Cerin, Djuricić - Tete Świderski, Zaroury

Sturm Graz: Christensen - Mitchell, Aiwu, Geyrhofer, Karic - Gorenc-Stankovic, Rózga, Chukwuani - Kiteiszwili - Jatta, Malone

Najnowszy Magazyn.Sport.pl już jest! Polscy skoczkowie zaczynają sezon olimpijski, a eksperci Sport.pl opisują różne konteksty nadchodzącej rywalizacji. Pogłębione analizy, komentarze, historie i kapitalne wywiady przeczytasz >> TU