To była 99. minuta meczu LE. Tak zachował się Kędziora

Tomasz Kędziora występuje w barwach PAOK-u Saloniki od stycznia 2023 r. Najpierw reprezentant Polski był wypożyczony z Dynama Kijów, a potem został wykupiony za 400 tys. euro. W związku z tym, że PAOK zajął trzecie miejsce w poprzednim sezonie ligi greckiej, to trafił do fazy ligowej Ligi Europy. W dwóch pierwszych meczach PAOK zremisował bezbramkowo z Maccabi tel Aviv, a potem przegrał 1:3 z Celtą Vigo. W trzeciej kolejce Grecy rywalizowali z Lille i to przedstawiciel Ligue 1 był postrzegany jako faworyt tej rywalizacji.

Najpierw zawalony gol, a potem dwie żółte kartki. Dramat Kędziory

To spotkanie idealnie nadawało się pod definicję rollercoasteru. Po 42 minutach PAOK wygrywał 3:0 po golach Soualiho Meite, Andriji Zivkovicia i Giannisa Konstanteliasa. W drugiej połowie Lille strzeliło dwa gole po rzutach rożnych, odpowiednio po strzałach Benjamina Andre i Hamzy Igamane. W 74. minucie Zivkovic zwiększył prowadzenie PAOK-u na 4:2, a trzy minuty wcześniej zmarnował rzut karny.

W 78. minucie Lille strzeliło gola na 3:4. Wtedy Kędziora przegrał walkę o górną piłkę z Igamane, a napastnik Lille pokonał Antonisa Tsiftsisa. W samej końcówce Lille trafiło po raz czwarty, ale VAR dopatrzył się spalonego i anulował gola Andre. W ósmej minucie doliczonego czasu gry Kędziora sfaulował Igamane i zobaczył drugą żółtą kartkę. W ostatnich sekundach meczu PAOK musiał grać w osłabieniu.

Trener PAOK-u nie mówił nic o dwóch kartkach Kędziory po zakończeniu meczu. - Najważniejsza była wola i pewność siebie. Kiedy je posiadasz, to Bóg Ci pomoże. Bóg pomógł nam również dzisiaj. Stale się rozwijamy i jest coraz lepiej. W pierwszej połowie zaskoczyliśmy przeciwnika, a druga połowa była bardzo skomplikowana - opowiadał Razvan Lucescu, cytowany przez greckie i rumuńskie media.

To był trzynasty mecz Kędziory w tym sezonie, licząc wszystkie rozgrywki. Do tej pory Polak zagrał niemal we wszystkich meczach sezonu, nie licząc ligowych rywalizacji z AE Larisa (1:0) i OFI Kreta (2:1). Kontrakt Kędziory z PAOK-iem wygasa w czerwcu przyszłego roku.

Aktualnie PAOK jest liderem ligi greckiej z 17 punktami i ma punkt przewagi nad drugim Olympiakosem. PAOK jest też jedyną drużyną ligi bez porażki. PAOK zdobył cztery mistrzostwa Grecji w historii, z czego ostatni w sezonie 23/24.