Wpis Bońka po występach polskich drużyn wywołał burzę. "Byłby Prezes łaskaw..."

Polskie kluby rywalizowały w czwartek w Lidze Konferencji. Legia Warszawa, Jagiellonia Białystok, Lech Poznań i Raków Częstochowa rozegrały swoje drugie mecze w fazie ligowej. Niestety nie wszystkie punktowały.

Tak polskie kluby poradziły sobie w drugiej kolejce Ligi Konferencji

Jako pierwsze swoje mecze rozgrywały Legia i Jagiellonia. Wokół stołecznego klubu ostatnio było bardzo głośno i obawiano się starcia z Szachtarem Donieck. Jak się okazało... niepotrzebnie, bo w tym starciu najjaśniej świeciła gwiazda Rafała Augustyniaka, który zanotował dwa piękne gole, które dały jego drużynie zwycięstwo 2:1 z ukraińskim gigantem. Z kolei podopieczni Adriana Siemieńca mierzyła się z Francuskim Strasbourgiem. Zespół dobrze rozpoczął ten mecz, bo wyszedł na prowadzenie po trafieniu Alejandro Pozo, ale ostatecznie rywale doprowadzili do remisu i drużyny podzieliły się punktami.

Następnie w szranki stanęli piłkarze Lecha Poznań i Rakowa Częstochowa. Sensacyjnie Kolejorz poległ 1:2 w starciu z giblartarskim Lincoln Red Imps. Z kolei Medaliki tylko zremisowały z Sigmą Ołomuniec 1:1. Po tej kolejce najwyżej w tabeli Ligi Konferencji plasuje się Raków Częstochowa, który po dwóch meczach zajmuje 8. miejsce. Dwie lokaty niżej jest Jagiellonia, któa ma tyle samo pkt co piłkarze z Częstochowy (4 pkt), ale mają gorszy bilans bramkowy. Lech i Legia plasują się kolejno na 15. i 18. miejscu.

Zbigniew Boniek ocenił polskie kluby w LK

Po tej kolejce głos nt. poczynań polskich klubów zabrał Zbigniew Boniek, który wystawił noty poszczególnym polskim klubom... i nie tylko. "Moje noty - Legia 7, Jagiellonia 8, Rakow 6, Lech 4, Augustyniak 9" - napisał.

Ten wpis spotkał się ze sporą reakcją kibiców. Część kibiców nie zgadza się z opiniami byłego prezesa PZPN. "Jagiellonia ZREMISOWAŁA z gorszym klubem niż Szachtar, ale Legia (która WYGRAŁA) dostała niższą notę... Obie drużyny grały na wyjeździe.... Byłby Prezes łaskaw jakoś to uzasadnić?" - pytał jeden.

"Co ma zrobić defensywy pomocnik, strzelający dwie bramki z dwóch zdobytych przez drużynę, by dostać od Pana notę 10?" - zareagował inny użytkownik serwisu X.

"Przy Lechu powinno być -10", "Lech 4 to za wyjście na boisko rozumiem?", "Lech ZERO....Legia fart... Na ich grę nie da się patrzeć. Jaga najlepsza, raków tak samo jak Legia...odstrasza od oglądania. Augustyniak ma chwilę ale ogólnie to jest słaby. Polskie zespoły co raz gorzej się prezentują...szczęście kiedyś się skończy" - możemy przeczytać.