Sceny w Lidze Europy! Polacy w głównych rolach

Jako pierwszy z polskich zawodników na boisku pojawił się Łukasz Skorupski, którego Bologna zagrała późnym popołudniem na wyjeździe z FCSB. Włoska drużyna wygrała 2:1, a reprezentant Polski został jednym z bohaterów swojej ekipy w tym spotkaniu.
Zobacz wideo Co to było za uderzenie?! Quebo komentuje pięknego gola
Podobnych humorów na pewno będą mieć nasi obrońcy. Jan Ziółkowski wreszcie od pierwszej minuty rozpoczął spotkanie w barwach AS Romy, ale już po 30 minutach został zmieniony, gdy rzymski klub przegrywał u siebie 0:2 z Viktorią Pilzno! Nie tak to miało wyglądać.
Z kolei Matty Cash pojawił się w drugiej połowie meczu Aston Villi z Go Ahead Eagles. Wtedy już jego zespół przegrywał 1:2 i takim wynikiem zakończyło się to spotkanie. Za to Jan Bednarek sprokurował rzut karny w meczu z Nottingham Forrest, który ostatecznie FC Porto przegrało 0:2. To pierwsza porażka pary Bednarek - Kiwior w barwach portugalskiego zespołu.
Gola za to strzelił Karol Świderski, ale jego (i Bartłomieja Drągowskiego) Panathinaikos przegrał na wyjeździe z Feyenoordem 1:2.
Zobacz też: Katastrofa Ziółkowskiego w Romie! Była 30. minuta, trener miał dość
Wyniki trzeciej kolejki Ligi Europy:
- Braga - Crvena zvezda 2:0
- Brann - Rangers 3:0
- FCSB - Bologna 1:2
- Fenernahce - VfB Stuttgart 1:0
- Benk - Real Betis 0:0
- Go Ahead Eagles - Aston Villa 2:1
- Olympique Lyon - FC Basel 2:0
- RB Salzburg - Ferencvaros 2:3
- AS Roma - Viktoria Pilzno 1:2
- Celta Vigo - OGC Nice 2:1
- Celtic - Sturm Graz 2:1
- Feyenoord - Panathinaikos 3:1
- Lille - PAOK 3:4
- Maccabi Tel Awiw - FC Midtjylland 0:3
- Malmo FF - Dinamo Zagrzeb 1:1
- Nottingham Forrest - FC Porto 2:0
- SC Freiburg - Utrecht 2:0
- Young Boys - Łudogorzec Razgrad 3:2
Tabela Ligi Europy po trzeciej kolejce:
- FC Midtjylland - bilans bramek 8:2, 9 punktów
- Braga - 5:0, 9 pkt
- Olympique Lyon - 5:0, 9 pkt
- Dinamo Zagrzeb - 7:3, 7 pkt
- Viktoria Pilzno - 6:2, 7 pkt
- SC Freiburg - 5:2, 7 pkt
- Ferencvaros - 5:3, 7 pkt
- Brann - 5:2, 6 pkt
- Celta Vigo - 6:4, 6 pkt
- Aston Villa - 4:2, 6 pkt
- Lille - 6:5, 6 pkt
- Go Ahead Eagles - 4:3, 6 pkt
- Young Boys - 6:6, 6 pkt
- Fenerbahce - 4:4, 6 pkt
- FC Porto - 3:3, 6 pkt
- Real Betis - 4:2, 5 pkt
- Nottingham Forrest - 6:5, 4 pkt
- Bologna - 3:3, 4 pkt
- Genk - 1:1, 4 pkt
- PAOK - 5:6, 4 pkt
- Celtic - 3:4, 4 pkt
- Panathinaikos - 6:6, 3 pkt
- AS Roma - 3:4, 3 pkt
- FC Basel - 3:4, 3 pkt
- Feyenoord - 3:4, 3 pkt
- Łudogorzec Razgrad - 4:6, 3 pkt
- Sturm Graz - 3:5, 3 pkt
- FCSB - 2:4, 3 pkt
- VfB Stuttgart - 2:4, 3 pkt
- Crvena zvezda - 2:5, 1 pkt
- Malmo FF - 2:6, 1 pkt
- Maccabi Tel Awiw - 1:6, 1 pkt
- OGC Nice - 3:6, 0 pkt
- RB Salzburg - 2:6, 0 pkt
- Utrecht - 0:4, 0 pkt
- Rangers - 1:6, 0 pkt