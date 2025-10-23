Sceny w Lidze Europy! Polacy w głównych rolach

Jako pierwszy z polskich zawodników na boisku pojawił się Łukasz Skorupski, którego Bologna zagrała późnym popołudniem na wyjeździe z FCSB. Włoska drużyna wygrała 2:1, a reprezentant Polski został jednym z bohaterów swojej ekipy w tym spotkaniu.

Podobnych humorów na pewno będą mieć nasi obrońcy. Jan Ziółkowski wreszcie od pierwszej minuty rozpoczął spotkanie w barwach AS Romy, ale już po 30 minutach został zmieniony, gdy rzymski klub przegrywał u siebie 0:2 z Viktorią Pilzno! Nie tak to miało wyglądać.

Z kolei Matty Cash pojawił się w drugiej połowie meczu Aston Villi z Go Ahead Eagles. Wtedy już jego zespół przegrywał 1:2 i takim wynikiem zakończyło się to spotkanie. Za to Jan Bednarek sprokurował rzut karny w meczu z Nottingham Forrest, który ostatecznie FC Porto przegrało 0:2. To pierwsza porażka pary Bednarek - Kiwior w barwach portugalskiego zespołu.

Gola za to strzelił Karol Świderski, ale jego (i Bartłomieja Drągowskiego) Panathinaikos przegrał na wyjeździe z Feyenoordem 1:2.

Wyniki trzeciej kolejki Ligi Europy:

Braga - Crvena zvezda 2:0

Brann - Rangers 3:0

FCSB - Bologna 1:2

Fenernahce - VfB Stuttgart 1:0

Benk - Real Betis 0:0

Go Ahead Eagles - Aston Villa 2:1

Olympique Lyon - FC Basel 2:0

RB Salzburg - Ferencvaros 2:3

AS Roma - Viktoria Pilzno 1:2

Celta Vigo - OGC Nice 2:1

Celtic - Sturm Graz 2:1

Feyenoord - Panathinaikos 3:1

Lille - PAOK 3:4

Maccabi Tel Awiw - FC Midtjylland 0:3

Malmo FF - Dinamo Zagrzeb 1:1

Nottingham Forrest - FC Porto 2:0

SC Freiburg - Utrecht 2:0

Young Boys - Łudogorzec Razgrad 3:2

