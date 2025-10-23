Powrót na stronę główną
Sceny w Lidze Europy! Polacy w głównych rolach
Za nami trzecia kolejka Ligi Europy. Działo się w tym spotkaniach, oj działo i to m.in. w tych, w których grali reprezentanci Polski. Niektórzy mogli świętować wygraną, a inni musieli przełknąć gorzką gorycz porażki. Tak wygląda tabela Ligi Europy po tych meczach.
Jako pierwszy z polskich zawodników na boisku pojawił się Łukasz Skorupski, którego Bologna zagrała późnym popołudniem na wyjeździe z FCSB. Włoska drużyna wygrała 2:1, a reprezentant Polski został jednym z bohaterów swojej ekipy w tym spotkaniu.

Podobnych humorów na pewno będą mieć nasi obrońcy. Jan Ziółkowski wreszcie od pierwszej minuty rozpoczął spotkanie w barwach AS Romy, ale już po 30 minutach został zmieniony, gdy rzymski klub przegrywał u siebie 0:2 z Viktorią Pilzno! Nie tak to miało wyglądać. 

Z kolei Matty Cash pojawił się w drugiej połowie meczu Aston Villi z Go Ahead Eagles. Wtedy już jego zespół przegrywał 1:2 i takim wynikiem zakończyło się to spotkanie. Za to Jan Bednarek sprokurował rzut karny w meczu z Nottingham Forrest, który ostatecznie FC Porto przegrało 0:2. To pierwsza porażka pary Bednarek - Kiwior w barwach portugalskiego zespołu. 

Gola za to strzelił Karol Świderski, ale jego (i Bartłomieja Drągowskiego) Panathinaikos przegrał na wyjeździe z Feyenoordem 1:2.

Wyniki trzeciej kolejki Ligi Europy:

  • Braga - Crvena zvezda 2:0
  • Brann - Rangers 3:0
  • FCSB - Bologna 1:2
  • Fenernahce - VfB Stuttgart 1:0
  • Benk - Real Betis 0:0
  • Go Ahead Eagles - Aston Villa 2:1
  • Olympique Lyon - FC Basel 2:0
  • RB Salzburg - Ferencvaros 2:3
  • AS Roma - Viktoria Pilzno 1:2
  • Celta Vigo - OGC Nice 2:1
  • Celtic - Sturm Graz 2:1
  • Feyenoord - Panathinaikos 3:1
  • Lille - PAOK 3:4
  • Maccabi Tel Awiw - FC Midtjylland 0:3
  • Malmo FF - Dinamo Zagrzeb 1:1
  • Nottingham Forrest - FC Porto 2:0
  • SC Freiburg - Utrecht 2:0
  • Young Boys - Łudogorzec Razgrad 3:2

Tabela Ligi Europy po trzeciej kolejce:

  1. FC Midtjylland - bilans bramek 8:2, 9 punktów
  2. Braga - 5:0, 9 pkt
  3. Olympique Lyon - 5:0, 9 pkt
  4. Dinamo Zagrzeb - 7:3, 7 pkt
  5. Viktoria Pilzno - 6:2, 7 pkt
  6. SC Freiburg - 5:2, 7 pkt
  7. Ferencvaros - 5:3, 7 pkt
  8. Brann - 5:2, 6 pkt
  9. Celta Vigo - 6:4, 6 pkt
  10. Aston Villa - 4:2, 6 pkt
  11. Lille - 6:5, 6 pkt
  12. Go Ahead Eagles - 4:3, 6 pkt
  13. Young Boys - 6:6, 6 pkt
  14. Fenerbahce - 4:4, 6 pkt
  15. FC Porto - 3:3, 6 pkt
  16. Real Betis - 4:2, 5 pkt
  17. Nottingham Forrest - 6:5, 4 pkt
  18. Bologna - 3:3, 4 pkt
  19. Genk - 1:1, 4 pkt
  20. PAOK - 5:6, 4 pkt
  21. Celtic - 3:4, 4 pkt
  22. Panathinaikos - 6:6, 3 pkt
  23. AS Roma - 3:4, 3 pkt
  24. FC Basel - 3:4, 3 pkt
  25. Feyenoord - 3:4, 3 pkt
  26. Łudogorzec Razgrad - 4:6, 3 pkt
  27. Sturm Graz - 3:5, 3 pkt
  28. FCSB - 2:4, 3 pkt
  29. VfB Stuttgart - 2:4, 3 pkt
  30. Crvena zvezda - 2:5, 1 pkt
  31. Malmo FF - 2:6, 1 pkt
  32. Maccabi Tel Awiw - 1:6, 1 pkt
  33. OGC Nice - 3:6, 0 pkt
  34. RB Salzburg - 2:6, 0 pkt
  35. Utrecht - 0:4, 0 pkt
  36. Rangers - 1:6, 0 pkt

