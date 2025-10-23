Katastrofa Ziółkowskiego w Romie! Była 30. minuta, trener miał dość

Jan Ziółkowski po raz pierwszy w tym sezonie wyszedł w podstawowym składzie AS Romy, do której dołączył pod koniec sierpnia tego roku. Polak w wyjściowej "11" zagrał w czwartkowym meczu Ligi Europy u siebie z Victorią Pilzno.

Jan Ziółkowski zmieniony już w 30. minucie

AS Roma była zdecydowanym faworytem meczu. Tymczasem kibice w Rzymie w I połowie przeżyli szok. Po zaledwie 23. minutach ich ulubieńcy przegrywali bowiem 0:2. W 20. minucie gola zdobył Ghanijczyk Prince Adu, a 180 sekund później trafił Francuz Cheick Souare. To bardzo rozwścieczyło trenera gospodarzy, którym jest 67-letni Gian Piero Gasperini. Szkoleniowiec zdecydował się na zmianę już w 30. minucie. Na ławkę powędrował właśnie Jan Ziółkowski.

"30 minut i wystarczy. Jan Ziółkowski nie dokończył pierwszej połowy, został zmieniony pewnie też z racji wyniku i zmiany ustawienia. Ale fakt taki, że szału nie było, swoje do utraty bramek dodał - napisał w serwisie X dziennikarz Tomasz Hatta.

"Wczesna zmiana. Stephan El Shaarawy zastępuje Jana Ziółkowskiego. Rzadka zmiana taktyczna w pierwszej połowie, ale porażka może ją usprawiedliwić. Ziółkowski zszedł z boiska, wyraźnie zdenerwowany" - dodał serwis Deporte Total.

Internauci też krytykowali Ziółkowskiego.

"Ziółkowski nie zaliczył udanego debiutu w Lidze Europy - winny starty gola i zmiana w 30 minucie".

"Do wszystkich kibiców Romy, którzy nakręcali Ziółkowskiego, proszę, odwalcie się. Wszyscy naciskaliście na tego słabego zawodnika i pozwoliliście na to".

"Ziółkowski piękny debiut w podstawie Romy. 0:2, zmiana w 30’. Brutalna weryfikacja. Mnóstwo nauki przed nim, żeby tylko nie było kolejnych punktów w bingo polskiego talentu, który wyjeżdża na Zachód. Dobry klub w TOP5 -> Słabszy klub na wypo -> Belgia/Turcja -> ESA" - to tylko niektóre z komentarzy.

Do przerwy Roma przegrywa 0:2.