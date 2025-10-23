To była 18. minuta. Dramat Bednarka w Lidze Europy

Jan Bednarek w obecnym sezonie jeszcze nie zaznał goryczy porażki, czy to w barwach FC Porto, czy reprezentacji Polski. Nasz obrońca z przytupem wszedł do portugalskiego zespołu, w którym stworzył niezawodną dotychczas parę stoperów z Jakubem Kiwiorem, gdy ten trafił do Porto z Arsenalu pod koniec letniego okienka transferowego.

Jan Bednarek sprokurował rzut karny w meczu Ligi Europy

W trzeciej kolejce Ligi Europy FC Porto udało się do Anglii na wyjazdowe spotkanie z Nottingham Forrest. Od pierwszej minuty to spotkanie rozpoczęli Jan Bednarek i Jakub Kiwior w barwach "Smoków". Już w 18. minucie gospodarze dośrodkowali piłkę w pole karne FC Porto, Bednarek nie trafił głową w piłkę, ale za to futbolówka trafiła w jego szeroko rozłożoną lewą rękę. Decyzja mogła być tylko jedna - rzut karny dla Nottingham Forrest, który wykorzystał Morgan Gibbs-White.

"Rzut karny tutaj? Oszustwo", "To nie jest karny!! Ramię uniemożliwia skok, piłka przechodzi z barku Bednarka na jego ramię", "Nieracjonalny rzut karny" - piszą fani FC Porto w mediach społecznościowych. "Ewidentna jedenastka" - ocenił z kolei Marcin Gazda z Eleven Sports.

Dzisiejsza bramka jest pierwszą straconą przez parę Bednarek - Kiwior, gdy obaj przebywali na boisku. Dotychczas jeśli Porto traciło bramki w tym sezonie, to na murawie znajdował się tylko jeden z nich. Czy zaznają też goryczy porażki? Do przerwy Porto przegrywa w Nottingham 0:1.