Świderski robi furorę! Oto jak błysnął w Lidze Europy

Była 18. minuta meczu Feyenoord - Panathinhaikos w marach 3. kolejki Ligi Europy. Faworyzowani gospodarze dostali wtedy cios. Goście zagrali zespołową akcję. Serbski pomocnik Filip Djuricić świetnie prostopadle podał w pole karne do Georgiosa Kyriakopoulosa. Ten zdecydował się na mocny strzał z bliska z ostrego kąta, ale dobrą paradą popisał się Timon Wellenruether, bramkarz gospodarzy. Do odbitej piłki przez golkipera, najszybszy był Karol Świderski. Reprezentant Polski strzelił z pierwszej piłki i trafił do siatki!

Karol Świderski z kolejną bramką w Lidze Europy!

Dzięki trafieniu Karola Świderskiego Panathinaikos prowadził 1:0. Polak pięć minut przed golem został ukarany żółtą kartą za ostry wślizg. Gol Świderskiego można zobaczyć w linku poniżej.

Dla Świderskiego to piąty gol w tym sezonie (w 15 meczu). Panathinaikos walczy o drugie zwycięstwo w tym sezonie w Lidze Europy. Dotychczas wygrał na wyjeździe z Young Boys aż 4:1 i przegrał u siebie z Go Ahead Eagles 1:2 (oba spotkania Polak kończył z jednym golem).

Świderski awansował na pierwsze miejsce w klasyfikacji najlepszych strzelców Ligi Europy! Tyle samo bramek - trzy mają też Kerem Akturkoglu (Fenerbahce) oraz Anass Zaroury (Panathinaikos).

Gościom nie udało się do przerwy utrzymać prowadzenia. W trzeciej minucie doliczonego czasu gry wyrównał 19-letni holenderski obrońca Givairo Read.