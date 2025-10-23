Trener Strasbourga przerwał milczenie ws. Oyedele. Taki ma plan na Polaka

RC Strasbourg udanie rozpoczął rywalizację w fazie ligowej Ligi Konferencji. Na start pokonał Slovan Bratyslava - 2:1. W meczu nie pojawił się jednak jedyny Polak, który jest związany z francuską ekipą. Mowa o Maxim Oyedele. Już wtedy był kontuzjowany. Podczas wrześniowego zgrupowania U21 odnowił mu się uraz, z którym boryka się od dłuższego czasu. Jerzy Brzęczek nie mógł wówczas z niego skorzystać i do teraz z jego usług nie może korzystać też trener z Francji. Liam Rosenior i tak dawał mu mało szans do gry, bo tylko raz wpuścił go na boisko i to tylko na 23 minuty.

REKLAMA

Zobacz wideo Reprezentacja U21 podbije świat? Żelazny: To najmniej istotna reprezentacja na chwilę obecną

Trener przemówi w sprawie Maxiego Oyedele. Jasna deklaracja

"Po przyjściu Atangany będzie jeszcze ciężej o grę. (...) Nie zazdroszczę, bo Maxi Oyedele będzie miał jeszcze trudniej, tym bardziej że Atangana to zawodnik mocno nastawiony na defensywę" - ostrzegał w sierpniu Michał Bojanowski. Wieszczył, że Polakowi może być trudno znaleźć miejsce w składzie, gdy do drużyny dołączy silny rywal. Valentin Atangana ostatecznie postawił na Arabię Saudyjską, ale kibice i tak byli zaniepokojeni, jak będzie wyglądać sytuacja Oyedele po powrocie do zdrowia. Istniały bowiem spore obawy, że podobnie jak na początku sezonu, gdy był jeszcze zdrowy, będzie okupował ławkę rezerwowych.

Teraz głos w sprawie zabrał sam Liam Rosenior i uspokoił polskich kibiców. Na początku pochwalił naszego rodaka. - To bardzo dobry piłkarz, dlatego go tu ściągnęliśmy latem. Miał świetny czas w Legii, wiemy, na co go stać - podkreślał na konferencji prasowej przed meczem 2. kolejki LK, cytowany przez WP SportoweFakty. - Obecnie jest kontuzjowany, ale jest w moich planach - zapewnił dalej szkoleniowiec. - To świetny zawodnik, jak wróci do zdrowia, będzie w mojej rotacji, bo bardzo w niego wierzę - dodał.

Ważny mecz Jagiellonii ze Strasbourgiem

Tym samym, jeśli szkoleniowiec dotrzyma słowa, polscy kibice będą mogli nieco odetchnąć w sprawie Oyedele. Poprzedni sezon spędził w Legii Warszawa, ale latem przeniósł się do francuskiego zespołu. Jak na razie wielu szans na wykazanie się nie miał. Już dziś będzie mógł dopingować drużynę, ale tylko z wysokości trybun. RC Strasbourg zmierzy się u siebie z Jagiellonią Białystok.

Zobacz też: Ukraińcy uderzają w kibiców Legii przed meczem z Szachtarem. "Dla takich Polaków...".

Polska ekipa także zanotowała solidny start fazy ligowej LK, bo wygrała pierwsze spotkanie. Piłkarze Adriana Siemieńca pokonali Hamrun Spartans FC, choć dość skromnie, bo ledwie 1:0. Jagiellonia może pochwalić się też znakomitą passą, bo od 18 lipca i starcia z Bruk-Betem Termaliką Nieciecza nie przegrała spotkania. Z kolei francuska drużyna poniosła porażkę stosunkowo niedawno, bo pod koniec września, uległa Olympique'owi Marsylia. Początek meczu RC Strasbourg - Jagiellonia Białystok o godzinie 18:45. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.