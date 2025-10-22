Jan Ziółkowski latem zamienił Warszawę na Rzym. Wydawało się, że nie będzie mu łatwo przebić się w zespole Gian Piero Gasperiniego. Tymczasem już w piątej kolejce Serie A dostał swoje pierwsze minuty. Po debiucie z Hellasem Verona i minutach otrzymanych w meczach z Fiorentiną i Interem Mediolan może przyjść czas na pierwszy występ w podstawowym składzie. Tak przewiduje włoska prasa i odwołuje się także do słów Gian Piero Gasperiniego.

Wielka szansa Ziółkowskiego. W Rzymie ogłaszają

- Ziółkowski zrobił na mnie wrażenie. Widziałem go na treningu i wiem, że to obiecujący zawodnik. Ma dobre cechy. Ma jednak tendencję do częstego wślizgu; to jedyna wada, którą musimy poprawić - powiedział cytowany przez portal romapress.net.

To samo źródło uważa, że polski obrońca w czwartkowy wieczór może zagrać w pierwszym składzie. Ziółkowski mógłby zadebiutować w pierwszym składzie Romy przed Daniele Ghilardim - włoskim stoperem, którego latem Roma sprowadziła z Hellasu Verona. Póki co to były obrońca Legii jest wyżej w hierarchii.

Kibice rzymskiego klubu mogą spodziewać się zmian w składzie. Poza możliwym występem Ziółkowskiego awizowani do gry od pierwszej minuty są Neil El Aynaoui i Leon Bailey.

Dla Romy będzie to istotne spotkanie. W ostatni weekend podopieczni Gian Piero Gasperiniego przegrali z Interem (0:1), a w poprzedniej kolejce Ligi Europy ulegli Lille (0:1), aż trzykrotnie w jednej sytuacji marnując rzut karny.

Roma to finalista Ligi Europy 2023. Przegrała w nim z Sevillą po rzutach karnych.