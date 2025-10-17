MSZ Izraela reaguje na to, co zrobił klub reprezentanta Polski. "Skandal"

Obecność izraelskich drużyn w rozgrywkach FIFA czy UEFA wywołuje spore kontrowersje. Podczas ostatniego zgrupowania reprezentacji norwescy kibice zorganizowali protest i wygwizdali hymn Izraela, a Włosi nie chcieli grać przeciwko piłkarzom tej nacji. Wszystko przez sytuację geopolityczną w Strefie Gazy i wojnę z Palestyną.

Aston Villa nie wpuści izraelskich kibiców na mecz Ligi Europy

Teraz szerokim echem w Izraelu odbiła się decyzja Aston Villi, która poinformowała, że kibice gości nie będą mogli uczestniczyć 6 listopada w meczu z Maccabi Tel Awiw w ramach Ligi Europy. Taką instrukcję miała wystosować Grupa Doradcza ds. Bezpieczeństwa (SAG).

"Policja West Midlands poinformowała SAG o obawach dotyczących bezpieczeństwa publicznego poza stadionem i możliwości radzenia sobie z ewentualnymi protestami w tym dniu. Klub pozostaje w ciągłym kontakcie z Maccabi Tel Awiw i lokalnymi władzami w trakcie trwania tego procesu, a bezpieczeństwo kibiców obecnych na meczu i bezpieczeństwo mieszkańców jest priorytetem przy podejmowaniu wszelkich decyzji" - czytamy na stronie klubu.

Izrael reaguje na decyzję Aston Villi. "Skandal, tchórze"

Ta decyzja spotkała się z ostrą reakcją izraelskiego MSZ. Minister spraw zagranicznych Izraela - Gideon Sa'ar w mocnych słowach wypowiedział się na ten temat. "Skandaliczna decyzja! Wzywam władze Wielkiej Brytanii do cofnięcia tej tchórzliwej decyzji!" - napisał w serwisie x.com.

Sami izraelscy kibice też dolewają oliwy do ognia. Na przykład w starciu Maccabi Hajfa - Raków Częstochowa na trybunach pojawił się transparent: "mordercy od 1939 r.", co wywołało ogromny skandal. Wciąż nie wyciągnięto żadnych konsekwencji, bo śledztwo w tej sprawie wciąż trwa.

W Aston Villi na co dzień występuje reprezentant Polski - Matty Cash. W tym sezonie rozegrał w sumie dziesięć meczów i strzelił jednego gola. Po siedmiu kolejkach Premier League klub plasuje się na 13. miejscu w tabeli z dorobkiem dziewięciu "oczek".