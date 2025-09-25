Powrót na stronę główną
To była 68. minuta meczu w Lidze Europy. Wszystkie oczy na Skorupskiego
Liga Europy jest już po pierwszej kolejce zmagań. W trzech czwartkowych meczach oglądaliśmy reprezentantów Polski, którzy odegrali na boisku istotne role. Matty Cash patrzył, jak Łukasz Skorupski broni rzut karny na Villa Park, Jakub Kiwior i Jan Bednarek przyczynili się do dramatycznego zwycięstwa FC Porto, a Karol Świderski zdobył bramkę dla Panathinaikosu. Oto wyniki Ligi Europy.
Łukasz Skorupski broni rzut karny w meczu Aston Villa - Bologna
Liga Europy ruszyła w tym tygodniu, który w europejskich pucharach przeznaczono wyłącznie dla niej (od środy 24 września grano przez dwa dni). W czwartkowy wieczór odbyło się dziewięć spotkań, a w kilku z nich błyszczeli reprezentanci Polski.

Łukasz Skorupski pokazał klasę w meczu Aston Villa - Bologna. Ale to Matty Cash triumfował

"Wewnętrznym" starciem było to pomiędzy Aston Villą i Bologną, gdzie w wyjściowych składach pojawili się odpowiednio Matty Cash oraz Łukasz Skorupski. Ten drugi już w 13. minucie został pokonany przez Johna McGinna, ale po przerwie miał swój moment chwały.

Anglicy dostali bowiem rzut karny, lecz w 68. minucie polski bramkarz obronił strzał (w środek) Ollie'ego Watkinsa. Finalnie 34-latek nie mógł być zadowolony, gdyż jego drużyna przegrała 0:1. On sam zaliczył 90 minut, tak jak Cash, który dostał też żółtą kartkę.

Jakub Kiwior nie zawiódł w meczu RB Salzburg - FC Porto. Zwycięski gol w 93. minucie

Dwóch Polaków pojawiło się również w spotkaniu RB Salzburg - FC Porto. Mowa oczywiście o Jakubie Kiwiorze i Janie Bednarku, podstawowych stoperach Portugalczyków. A w pierwszej połowie bardzo wyróżniał się młodszy z nich - w dużej mierze dzięki jego skutecznej grze w obronie goście nie stracili gola.

Bezbramkowy remis utrzymywał się bardzo długo. Tuż przed końcowym gwizdkiem (93. minuta) indywidualną akcję przeprowadził William Gomes i technicznym strzałem zza pola karnego dał zespołowi Polaków wygraną 1:0.

W starciu Young Boys - Panathinaikos błysnął z kolei Karol Świderski. Już w 10. minucie otworzył wynik, zdobywając sytuacyjną bramkę. Dwie kolejne dla Greków dopisał Anass Zaroury (13. i 19. minuta), który w drugiej połowie skompletował hat-trick (68.) Nim to nastąpiło, dla Szwajcarów trafił Saidy Janko (25.). Ostatecznie zespół Świderskiego (rozegrał 70 minut) i Bartłomieja Drągowskiego (cały mecz wśród rezerwowych) wygrał 4:1. 

Co jeszcze warto odnotować? Genk, który w ostatniej rundzie eliminacji ograł Lecha Poznań (5:1 i 1:2), zaczął rywalizację od jednobramkowego zwycięstwa nad Rangersami w Glasgow. Ponadto w starciu dwóch zespołów z Top 5 lig europejskich Stuttgart pokonał Celtę Vigo. 

Wyniki czwartkowych meczów Ligi Europy:

  • Go Ahead Eagles - FCSB 0:1
  • Lille - SK Brann 2:1
  • Utrecht - Olympique Lyon 0:1
  • Ferencvaros - Viktoria Pilzno 1:1
  • Stuttgart - Celta Vigo 2:1
  • Rangers - Genk 0:1
  • Young Boys - Panathinaikos 1:4
  • RB Salzburg - FC Porto 0:1
  • Aston Villa - Bologna 1:0

Druga kolejka Ligi Europy zostanie rozegrana już w "normalnym", czyli jednodniowym trybie. Nastąpi to 2 października.

