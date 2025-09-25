Jest reakcja Izraela na transparenty podczas LE. Ich bezczelność nie zna granic

W środę 24 września rozpoczęła się nowa edycja Ligi Europy. Do gry weszły między innymi Roma, która pokonała Niceę 2:1, a także finalista ubiegłorocznego sezonu Ligi Konferencji Real Betis. Zaledwie zremisował z Nottingham Forest 2:2. Jedynym z dziewięciu stadionów, na których rozgrywano spotkania, a na którym nie padł ani jeden gol był stadion w Salonikach. Dużo mówi się nie tyle o samym meczu, co o zachowaniu trybun. Kibice PAOK-u Saloniki zaprotestowali przeciwko działaniom Izraela.

REKLAMA

Zobacz wideo UEFA nie ukarała Maccabi Hajfa, a Raków tak. Żelazny: Brak postępowania wobec drużyn izraelskich jest skandalem

Izraelskie media mają tupet. Oto co napisały po meczu w Salonikach

Media w Izraelu odnotowały transparenty, które uderzały w ten kraj, a konkretnie w zachowanie tamtejszego rządu. Chodzi o toczącą się wojnę z Palestyną.

"Kibice PAOK-u zorganizowali antyizraelski protest w pobliżu stadionu przed remisem 0:0 z Maccabi Tel Awiw, a w trakcie meczu na trybunach zawieszono transparent z napisem: "Pokażcie Izraelowi czerwoną kartkę". Niestety, przyzwyczailiśmy się już, że większość świata nie akceptuje wojny prowadzonej przez Izrael i często pokazuje to w wielu miejscach" - relacjonował portal one.co.il.

W Izraelu odnotowali także to, co działo się przed meczem w greckim mieście. Apele dotyczące wykluczenia Izraela z europejskich pucharów i wyrzucenia tamtejszych klubów poza nawias europejskiej piłki przebierały na intensywności.

"Jeszcze przed gwizdkiem sędziego, na ulicach miasta, a nie na stadionie, odbyła się liczna, propalestyńska demonstracja kibiców PAOK-u z palestyńskimi flagami i transparentem z napisem: "PAOK dla dzieci uchodźców". Grecki tłum machał transparentem z napisem: "Dajcie Izraelowi czerwoną kartkę", a na początku drugiej połowy został on opuszczony. Na trybunach, przed gwizdkiem sędziego, zawisły palestyńskie flagi" - napisał portal sports.walla.co.il.

"Kibice greckiej drużyny machali transparentem "Pokażcie Izraelowi czerwoną kartkę", który stał się synonimem wezwań do bojkotu tego kraju. Na tych samych trybunach, w cieniu narastających wezwań przeciwko Państwu Izrael, wznoszono flagi Iranu i Palestyny. Na trybunach wznoszono również transparent "Stop ludobójstwu", który został zabrany przez siły bezpieczeństwa na miejscu zdarzenia na prośbę UEFA" - dodał ynet.co.il.