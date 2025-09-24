Oto co wywiesili kibice na meczu z drużyną z Izraela. Będzie o tym głośno

Maccabi Tel Awiw jest jedynym przedstawicielem Izraela w europejskich pucharach (licząc rozgrywki męskie i żeńskie). Trafiło ono do fazy ligowej Ligi Europy, gdzie już w pierwszym meczu dostało jasny sygnał od rywali.

Maccabi Tel Awiw pojechało na pierwszy mecz Ligi Europy. Oto co zrobili kibice PAOK-u Saloniki

W ostatnich dniach głośno było o możliwym wykluczeniu izraelskich zespołów z rozgrywek pod egidą UEFA - we wtorek 23 września miało być głosowanie Komitetu Wykonawczego w tej sprawie, lecz nic z tego nie wyszło. Co nie przeszkodziło fanom PAOK-u Saloniki, środowego rywala Maccabi, wyrazić swego zdania.

"Pokażcie Izraelowi czerwoną kartkę" - transparent z takim napisem wywiesiła grupa kibicowska Gate 4. Pojawił się też baner o znacznie mocniejszej, mniej sportowej treści: "Stop ludobójstwu. Fani PAOK-u". Na trybunach było także trochę palestyńskich flag, co jeszcze dobitniej pokazuje antyizraelskie nastawienie w związku z krwawym konfliktem zbrojnym w Strefie Gazy.

transparent kibiców PAOK-u Saloniki w meczu z Maccabi Tel Awiw Fot. REUTERS/Murad Sezer

Stadionowe transparenty uderzają w Izrael. "Wydalenie nie jest obecnie przedmiotem zainteresowania UEFA"

Mimo że transparenty o podobnym wydźwięku pojawiają się na wielu stadionach, to na razie nie zapowiada się na wykluczenie Izraela. Po wieściach o możliwym wykluczeniu miały miejsce intensywne działania zakulisowe ze strony dyplomatów czy działaczy piłkarskich. "Ich wysiłki sprawiły, że wydalenie Izraela nie jest obecnie przedmiotem zainteresowania UEFA. Zaangażowani byli również przedstawiciele władz amerykańskich, którzy naciskali na przywódców UEFA, aby nie naruszali status quo" - pisał dziennik "Israel Hayom". Raczej niewiele w tej sprawie zmienił apel ekspertów ONZ.

Po pierwszej połowie Maccabi Tel Awiw bezbramkowo remisowało z PAOK-iem Saloniki. W podstawowym składzie Greków wybiegł Tomasz Kędziora.