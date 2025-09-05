Jest decyzja! Wiadomo, gdzie zobaczymy mecze polskich drużyn w pucharach

Ten sezon będzie szczególny. To pierwszy przypadek, odkąd zrezygnowano z Pucharu UEFA, kiedy wszystkie polskie kluby wystąpią w zasadniczej fazie europejskich rozgrywek. To będzie też znakomity sezon dla Polsatu, który nabył wyłączne prawa do Ligi Europy i Ligi Konferencji (LK) na lata 2024/25 - 26/27. Mecze Legii Warszawa, Lecha Poznań, Jagiellonii Białystok oraz Rakowa Częstochowa pojawią się tylko u tego nadawcy. Polsat nie będzie z nikim dzielił się prawami.

Polskie kluby w otwartej telewizji?

Najważniejsze pytanie dla kibiców brzmi jednak, gdzie dokładnie zobaczą zmagania polskich drużyn z rywalami takimi jak Rapid Wiedeń, Rayo Vallecano, FSV Mainz i Szachtar Donieck. Jest już pewne, że stacja pokazywać będzie mecze polskich drużyn na czterech antenach: Polsacie Sport 1 i 2 oraz Polsacie Sport Premium 1 i 2. Z jednej strony to dobra wiadomość: Polsat Sport 1 i 2 ma bardzo dobry zasięg techniczny, obecny jest w najniższych pakietach platformy Polsatu (Polsatu Box) oraz niemal we wszystkich kablówkach. Wszystkie Polsaty Premium to jednak stacje dodatkowo płatne. Mecze polskich drużyn wypadają w czwartek o 18:45 (dwa spotkania) i o 21 (również dwa). Polsat zawsze pokazywać będzie mecze polskich drużyn na tych bardziej dostępnych stacjach. Nie będzie faworyzowania jakiejś drużyny albo umieszczania jej meczu tylko w Polsacie Premium.

Co z meczami w ogólnopolskiej, darmowej telewizji? Przypomnijmy, że eliminacje Ligi Konferencji (mecze domowe) stacja pokazywała na antenach Polsatu, Super Polsatu i TV4. Był to jednak wynik porozumienia z klubami i rodzaj promocji.

Prawa do Ligi Europy i Ligi Konferencji kupowane od UEFA nie są produktem tanim. Stacja będzie chciała je zmonetyzować. Jak ustaliliśmy, Polsat wzorem roku ubiegłego nie będzie umieszczał spotkań na ogólnodostępnych antenach i zaprosi widzów do płatnej telewizji.

Dziura w przepisach

Co ciekawe, może to zrobić m.in. przez dziurawą ustawę o radiofonii i telewizji. Ta reguluje dostęp do transmisji "ważnych wydarzeń" sportowych - nakłada na nadawców obowiązek udostępnienia ich również w ogólnodostępnych programach telewizyjnych FTA. Na liście z listopada 2014 roku są m.in. letnie i zimowe igrzyska olimpijskie, półfinały i finały mistrzostw świata i Europy w piłce nożnej oraz wszystkie inne mecze w ramach tych imprez z udziałem reprezentacji Polski, w tym mecze eliminacyjne, inne mecze z udziałem reprezentacji Polski w piłce nożnej w ramach oficjalnych rozgrywek oraz mecze z udziałem polskich klubów w ramach Ligi Mistrzów i Pucharu UEFA.

Pucharu UEFA już dawno nie ma. Zastąpiła go Liga Europy. Tu nadawcy mogliby mieć jeszcze pewne wątpliwości, czy mecze Ligi Europy - zmodyfikowanego Pucharu UEFA - pod ustawę podlegają. W przypadku Ligi Konferencji takich dylematów nie ma, bo to zupełnie nowy twór.

Sprawa nowelizacji ustawy ciągnie się od lat. Obecnie nowa lista ważnych wydarzeń w Polsce jest procedowana przez Unię Europejską i nic nie wskazuje, by to w najbliższych tygodniach miało się zmienić.

Tegoroczne rozgrywki LK ruszają 2 października. W najciekawiej zapowiadającym się meczu pierwszej kolejki Lech podejmie Rapid Wiedeń. Zeszłoroczną Ligę Konferencji wygrała Chelsea, która w finale pokonała Real Betis. Bardzo dobrze spisały się też polski kluby. Legia Warszawa oraz Jagiellonia Białystok awansowały do ćwierćfinałów rozgrywek. Warszawianie odpadli w dwumeczu właśnie z Chelsea.

Rywale polskich drużyn w fazie ligowej Ligi Konferencji: