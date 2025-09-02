Jest decyzja Romy ws. Ziółkowskiego. Szybko poszło

Jan Ziółkowski dołączył do Romy i podpisał z nią pięcioletni kontrakt. Trener Gian Piero Gasperini na konferencji prasowej przed ostatnim meczem rzymian z Pisą przyznał, że transfer Polaka był pomysłem dyrektora sportowego Frederica Massary i że ufa jego intuicji oraz doświadczeniu. Czy Polak w Rzymie dostanie okazje do gry? Ważna decyzja w sprawie. Jego przyszłości została podjęta już we wtorek.

Jest decyzja Romy ws. Ziółkowskiego. Ogłosili

Roma musiała zgłosić piłkarzy do fazy ligowej Ligi Europy. Polski kibic może ucieszyć się zwłaszcza z jednej informacji. W gronie zgłoszonych zawodników widnieje nazwisko Ziółkowskiego. Roma to jeden z faworytów tegorocznych zmagań. Podopieczni Gian Piero Gasperinigo w fazie ligowej rozegrają osiem spotkań. W meczach domowych zagrają z Lille (2 października), Viktorią Pilzno (23 października), Midtjylland (27 listopada) i Stuttgartem (22 stycznia). Na wyjeździe spróbują swoich sił z Niceą (24 września), Rangersami (6 listopada), Celtikiem (11 grudnia) i Panathinaikosem (29 stycznia).

Osiem meczów to osiem okazji na dostanie szansy. Wydaje się, że to właśnie w meczach pucharowych lub Pucharze Włoch Ziółkowski będzie mógł upatrywać okazji do gry w rzymskich barwach.

Na środku obrony w Romie niepodważalną pozycję ma Gianluca Mancini, jeden z kapitanów zespołu. Piłkarzem, bez którego wyobrazić sobie linię defensywy jest też Evan Ndicka. Tercet stoperów uzupełnia Mario Hermoso. W odwodzie Gian Piero Gasperini ma także ściągniętego latem Daniele Ghilardiego, a także nominalnych bocznych obrońców - Zekiego Celika i Devyne Renscha. Zwłaszcza ten pierwszy - reprezentant Turcji - może być uznawany za alternatywę na pozycję prawego stopera. W tej roli zagrał całą wiosnę, jeszcze pod wodzą Claudio Ranieriego.

Zanim Ziółkowski zadebiutuje w Romie, ma szansę na debiut w reprezentacji Polski. Były już obrońca warszawskiej Legii znalazł się w gronie wybrańców Jana Urbana na wrześniowe zgrupowanie, podczas którego Biało-Czerwoni zmierzą się z Holandią (4 września) i Finlandią (7 września). Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji na żywo z obu spotkań na Sport.pl i w aplikacji mobilnej.

