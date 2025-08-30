Wszystko wyliczyli. Historyczna szansa dla Polski

Liga Konferencji Europy powoli urasta do miana "polskich" rozgrywek. Nasz kraj właśnie wprowadził do nich jako pierwszy w historii cztery kluby w jednym sezonie. W jesienne czwartki będziemy mieli okazję podziwiać w nich grę Lecha Poznań, Legii Warszawa, Rakowa Częstochowa i Jagiellonii Białystok. Nasza doborowa czwórka będzie walczyć nie tylko o awans do fazy pucharowej, ale też o absolutnie historyczną rzecz dla całej polskiej piłki.

Polska wróci do Ligi Mistrzów? Nie będą potrzebne eliminacje

Chodzi o wejście Polski do czołowej dziesiątki rankingu UEFA. Dlaczego to takie ważne? W tym wypadku nie chodzi jedynie o prestiż. Kraje, które zajmują w nim miejsca 8-10, w następnym sezonie mają zagwarantowane dla swojego przedstawiciela jedno miejsce w fazie ligowej Ligi Mistrzów bez konieczności rozgrywania eliminacji. W tej sytuacji mistrz Polski automatycznie znalazłby się w tych elitarnych rozgrywkach. Byłaby to dopiero druga taka sytuacja w XXI wieku. Do tej pory ta sztuka udała się tylko Legii Warszawa w sezonie 2016/17.

Aby tak się stało, nasi pucharowicze muszą zdobywać kolejne punkty rankingowe, które przyznawane są za zwycięstwa i remisy w poszczególnych meczach w Europie. Na ten moment Polska w rankingu UEFA zajmuje 13. miejsce. Matematyk Piotr Klimek przekonuje jednak, że już po tym sezonie z dużą dozą prawdopodobieństwa znajdziemy się w wymarzonej pierwszej dziesiątce. - Tak to mi wychodzi. Turcja, Polska, Czechy, Grecja - tu będzie zabawa o TOP10. Na jakieś 70 proc. mistrz Polski 2027 zacznie swoją europejską przygodę w połowie września hymnem Ligi Mistrzów - napisał na platformie X.

Niesamowite wyliczenia! Na tyle procent polski klub zagra w Lidze Mistrzów

Według jego przewidywań Polska będzie miała wówczas 49,1 punktu (obecnie ma ich 35,875). Szanse na zajęcie jednego z miejsc od 1 do 10 szacuje więc na 69,7 proc. W przypadku pozycji 1-11 jest to już 91 proc., a 1-12 - 99,9 proc. Miejsca 11-12 nie dają jednak automatycznego awansu do fazy ligowej Ligi Mistrzów. Pozwolą jednak mistrzowi Polski wystąpić w ostatniej 4. rundzie eliminacji.

Pewne jest natomiast, że Polska będzie plasowała się w czołowej 14-tce. A to da możliwość rywalizacji w pucharach aż pięciu polskim klubom, z czego dwa wezmą udział w eliminacjach do Ligi Mistrzów.

