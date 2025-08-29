Lech Poznań, Legia Warszawa, Jagiellonia Białystok i Raków Częstochowa poznały rywali w fazie ligowej Ligi Konferencji. Szykują się ciekawe mecze z wielkimi europejskimi markami, jak AZ Alkmaar czy FSV Mainz. Warto podkreślić, że Lech i Jagiellonia - obie te drużyny zmierzą się z hiszpańskim Rayo Vallecano.

Zbigniew Boniek reaguje na losowanie LK

Losowanie przeciwników skomentował na łamach polsatsport.pl Zbigniew Boniek. - Teoretycznie zarówno Legię, Lecha, Raków i Jagiellonię stać na to, aby po fazie ligowej znaleźć się na jednym z czołowych 24 miejsc, co gwarantuje występy w fazie pucharowej Conference League, a to już będzie nieźle. Przeciwników znam tylko z nazwy, a nazwy nie grają. Grają piłkarze, których na razie nie znam - stwierdził.

Były prezes PZPN dodał, że najmocniejsze drużyny rywalizują w Lidze Mistrzów i w Lidze Europy, ale Liga Konferencji to także "bardzo ciekawe i dobre rozgrywki" - zapewnił. - Nasze drużyny mogą mieć w nich dużo do powiedzenia - kontynuował.

- Dla mnie by było lepiej, gdybyśmy mieli jedną drużynę w Lidze Mistrzów, jedną w Lidze Europy i dwie w Lidze Konferencji. Wtedy moglibyśmy się czuć zwycięzcami - podkreślił.

Zdaniem Zbigniewa Bońka tylko Raków i Jagiellonia "nie zawiodły" w tych eliminacjach. - One nie miały łatwej ścieżki, ale przeszły ją, grały na swoich zasadach. Natomiast Lech i Legia skorzystały z windy, jaką gwarantuje im UEFA. Ogólnie mamy cztery zespoły, więc trzeba się tylko cieszyć - zakończył.

Rywale polskich klubów w Lidze Konferencji:

Lech Poznań: Rapid Wiedeń (D), Rayo Vallecano (W), FSV Mainz (D), Lincoln Red Imps (W), Sigma Ołomuniec (W), FC Lausanne-Sport (D)

Legia Warszawa: Szachtar Donieck (W), Sparta Praga (D), NK Celje (W), Lincoln Red Imps (D), Sasunspor (D), Noah (W).

Jagiellonia Białystok: AZ Alkmaar (W), Rayo Vallecano (D), KuPS (D), RC Strasbourg (W), Hamrun Spartans (D), Szkendija (W).

Raków Częstochowa: Rapid Wiedeń (D), Sparta Praga (W), Zrinjski (D), Omonia Nikozja (W), U. Craiova (D), Sigma Ołomuniec (W).

