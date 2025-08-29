Lech Poznań, Legia Warszawa, Jagiellonia Białystok i Raków Częstochowa poznały rywali w fazie ligowej Ligi Konferencji. Szykują się ciekawe mecze z wielkimi europejskimi markami, jak AZ Alkmaar czy FSV Mainz. Warto podkreślić, że Lech i Jagiellonia - obie te drużyny zmierzą się z hiszpańskim Rayo Vallecano.
Losowanie przeciwników skomentował na łamach polsatsport.pl Zbigniew Boniek. - Teoretycznie zarówno Legię, Lecha, Raków i Jagiellonię stać na to, aby po fazie ligowej znaleźć się na jednym z czołowych 24 miejsc, co gwarantuje występy w fazie pucharowej Conference League, a to już będzie nieźle. Przeciwników znam tylko z nazwy, a nazwy nie grają. Grają piłkarze, których na razie nie znam - stwierdził.
Były prezes PZPN dodał, że najmocniejsze drużyny rywalizują w Lidze Mistrzów i w Lidze Europy, ale Liga Konferencji to także "bardzo ciekawe i dobre rozgrywki" - zapewnił. - Nasze drużyny mogą mieć w nich dużo do powiedzenia - kontynuował.
- Dla mnie by było lepiej, gdybyśmy mieli jedną drużynę w Lidze Mistrzów, jedną w Lidze Europy i dwie w Lidze Konferencji. Wtedy moglibyśmy się czuć zwycięzcami - podkreślił.
Zdaniem Zbigniewa Bońka tylko Raków i Jagiellonia "nie zawiodły" w tych eliminacjach. - One nie miały łatwej ścieżki, ale przeszły ją, grały na swoich zasadach. Natomiast Lech i Legia skorzystały z windy, jaką gwarantuje im UEFA. Ogólnie mamy cztery zespoły, więc trzeba się tylko cieszyć - zakończył.
