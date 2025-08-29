Wszystko jasne po losowaniu Ligi Europy. Będą "polskie" hity!

W czwartkowy wieczór stało się jasne, które drużyny zagrają w fazie ligowej Ligi Europy. W sumie zobaczymy 36 zespołów, ale niestety żadnego z Polski. Lech Poznań w IV rundzie eliminacji przegrał w dwumeczu z Genkiem 3:6, a Legia Warszawa w III rundzie z AEK Larnaka 3:5. Komplet czterech polskich zespołów (jeszcze Jagiellonia Białystok i Raków Częstochowa) rywalizować będzie w fazie zasadniczej Ligi Konferencji.

Rozlosowano mecze Ligi Europy. Nie zabraknie hitowych spotkań

Chociaż Liga Europy jest druga pod względem prestiżu, tuż za Ligą Mistrzów, to w nowej edycji nie zabraknie uznanych marek. I tak zobaczymy mecze z udziałem m.in. Aston Villi, AS Romy, Realu Betis, Olympique'u Lyon, czy FC Porto.

Jakie spotkania szczególnie mogą przykuć uwagę? To m.in. Feyenoord - Aston Villa, Feyenoord - Real Betis, czy Nottingham Forrest - FC Porto. Do tego nie zabraknie "polskich" pojedynków! Gdy tylko zostanie potwierdzony transfer Jana Ziółkowskiego do Romy, to będzie miał okazję zmierzyć się z Panathinaikosem, w którym grają Karol Świderski i Bartłomiej Drągowski. Feyenoord Jakuba Modera zagra z Aston Villa, w której gra Matty Cash. Aston Villa zagra też z Fenerbahce, w którego barwach występuje Sebastian Szymański.

Liga Europy. Wyniki losowania fazy ligowej:

AS Roma - Lille, Rangers FC, Viktoria Pilzno, Celtic FC, FC Midtjylland, OGC Nice, VfB Stuttgart, Panathinaikos

FC Porto - Rangers FC, Red Bull Salzburg, Crvena zvezda, Viktoria Pilzno, OGC Nice, Nottingham Forrest, Malmo FF, FC Utrecht

Rangers FC - AS Roma, FC Porto, SC Braga, Ferencvaros, Łudogorzec Razgrad, Sturm Graz, KRC Genk, SK Brann

Feyenoord Rotterdam - Aston Villa, Real Betis, Celtic, SC Braga, Sturm Graz, FCSB, Panathinaikos, VfB Stuttgart

Lille - Dinamo Zagrzeb, AS Roma, PAOK, Crvena zvezda, SC Freiburg, Young Boys, SK Brann, Celta Vigo

Dinamo Zagrzeb - Real Betis, Lille, Fenerbahce, Maccabi Tel Awiw, FCSB, FC Midtjylland, Celta Vigo, Malmo FF

Real Betis - Feyenoord, Dinamo Zagrzeb, Olympique Lyon, PAOK, Nottingham Forrest, Łudogorzec Razgrad, FC Utrecht, KRC Genk

Red Bull Salzburg - FC Porto, Aston Villa, Ferencvaros, Olympique Lyon, FC Basel, SC Freiburg, Go Ahead Eagles, Bologna

Aston Villa - Red Bull Salzburg, Feyenoord, Maccabi Tel Awiw, Fenerbahce, Young Boys, FC Basel, Bologna, Go Ahead Eagles

Fenerbahce - Aston Villa, Dinamo Zagrzeb, Ferencvaros, Viktoria Pilzno, OGC Nice, FCSB, VfB Stuttgart, SK Brann

SC Braga - Feyenoord, Rangers FC, Crvena zvezda, Celtic, Nottingham Forrest, OGC Nice, KRC Genk, Go Ahead Eagles

Crvena zvezda - Lille, FC Porto, Celtic, SC Braga, FCSB, Sturm Graz, Celta Vigo, Malmo FF

Olympique Lyon - Red Bull Salzburg, Real Betis, PAOK, Maccabi Tel Awiw, FC Basel, Young Boys, Go Ahead Eagles, FC Utrecht

PAOK FC - Real Betis, Lille, Maccabi Tel Awiw, FC Basel, Young Boys, Go Ahead Eagles, FC Utrecht

Viktoria Pilzno - FC Porto, AS Roma, Fenerbahce, Ferencvaros, SC Freiburg, FC Basel, Malmo FF, Panathinaikos

Ferencvaros - Rangers FC, Red Bull Salzburg, Viktoria Pilzno, Fenerbahce, Łudogorzec Razgrad, Nottingham Forrest, Panathinaikos, KRC Genk

Celtic - AS Roma, Feyenoord, SC Braga, Crvena zvezda, Sturm Graz, FC Midtjylland, FC Utrecht, Bologna

Maccabi Tel Awiw - Dinamo Zagrzeb, Aston Villa, Olympique Lyon, PAOK, FC Midtjylland, SC Freiburg, Bologna, VfB Stuttgart

Youg Boys - Lille, Aston Villa, Olympique Lyon, PAOK, Łudogorzec Razgrad, FCSB, Panathinaikos, VfB Stuttgart

FC Basel - Aston Villa, Red Bull Salzburg, Viktoria Pilzno, Olympique Lyon, FCB, SC Freiburg, VfB Stuttgart, KRC Genk

FC Midtjylland - Dinamo Zagrzeb, AS Roma, Celtic, Maccabi Tel Awiw, Sturm Graz, Nottingham Forrest, KRC Genk, SK Brann

SC Freiburg - Red Bull Salzburg, Lille, Maccabi Tel Awiw, Viktoria Pilzno, FC Basel, OGC Nice, FC Utrecht, Bologna

Łudogorzec Razgrad - Real Betis, Rangers FC, PAOK, Ferencvaros, OGC Nice, Young Boys, Celta Vigo, Malmo FF

Nottingham Forrest - FC Porto, Real Betis, Ferencvaros, SC Braga, FC Midtjylland, STurm Graz, Malmo FF, FC Utrecht

Sturm Graz - Rangers FC, Feyenoord, Crvena zvezda, Celtic, Nottingham Forrest, FC Midjtylland, SK Brann, Panathinaikos

FCSB - Feyenoord, Dinamo Zagrzeb, Fenerbahce, Crvena zvezda, Young Boys, FC Basel, Bologna, Go Ahead Eagles

OGC Nice - AS Roma, FC Porto, SC Braga, Fenerbahce, SC Freiburg, Łudogorzec Razgrad, Go Ahead Eagles, Celta Vigo

Bologna - Red Bull Salzburg, Aston Villa, Celtic, Maccabi Tel Awiw, SC Freiburg, FCSB, SK Brann, Celta Vigo

Celta Vigo - Lille, Dinamo Zagrzeb, PAOK, Crvena zvezda, OGC Nice, Łudogorzec Razgrad, Bologna, VfB Stuttgart

VfB Stuttgart - Feyenoord, AS Roma, Maccabi Tel Awiw, Fenerbahce, Young Boys, FC Basel, Celta Vigo, Go Ahead Eagles

Panathinaikos - AS Roma, Feyenoord, Viktoria Pilzno, Ferencvaros, Sturm Graz, Young Boys, Go Ahead Eagles, Malmo FF

Malmo FF - Dinamo Zagrzeb, FC Porto, Crvena zvezda, Viktoria Pilzno, Łudogorzec Razgrad, Nottingham Forrest, Panathinaikos, KRC Genk

Go Ahead Eagles - Aston Villa, Red Bull Salzburg, SC Braga, Olympique Lyon, FCSB, OGC Nice, VfB Stuttgart, Panathinaikos

FC Utrecht - FC Porto, Real Betis, Olympique Lyon, Celtic, Nottingham Forrest, SC Freiburg, KRC Genk, SK Brann

KRC Genk - Real Betis, Rangers FC, Ferencvaros, SC Braga, FC Basel, FC Midtjylland, Malmo FF, FC Utrecht

SK Brann - Rangers FC, Lille, Fenerbahce, PAOK, FC Midtjylland, Sturm Graz, FC Utrecht, Bologna

Osiem najlepszych zespołów z fazy ligowej awansuje bezpośrednio do 1/8 finału. Te z miejsc 9-24 zagrają w 1/16 finału, natomiast pozostałe pożegnają się z rozgrywkami. Mecze pierwszej kolejki odbędą się w dniach 24-25 września.

