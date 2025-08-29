Wszystko jasne po losowaniu Ligi Europy. Będą "polskie" hity!

W czwartkowy wieczór stało się jasne, które drużyny zagrają w fazie ligowej Ligi Europy. W sumie zobaczymy 36 zespołów, ale niestety żadnego z Polski. Lech Poznań w IV rundzie eliminacji przegrał w dwumeczu z Genkiem 3:6, a Legia Warszawa w III rundzie z AEK Larnaka 3:5. Komplet czterech polskich zespołów (jeszcze Jagiellonia Białystok i Raków Częstochowa) rywalizować będzie w fazie zasadniczej Ligi Konferencji.
Zobacz wideo Urban nie wytrzymał! "Czy ja się nie przesłyszałem?!"
Rozlosowano mecze Ligi Europy. Nie zabraknie hitowych spotkań
Chociaż Liga Europy jest druga pod względem prestiżu, tuż za Ligą Mistrzów, to w nowej edycji nie zabraknie uznanych marek. I tak zobaczymy mecze z udziałem m.in. Aston Villi, AS Romy, Realu Betis, Olympique'u Lyon, czy FC Porto.
Jakie spotkania szczególnie mogą przykuć uwagę? To m.in. Feyenoord - Aston Villa, Feyenoord - Real Betis, czy Nottingham Forrest - FC Porto. Do tego nie zabraknie "polskich" pojedynków! Gdy tylko zostanie potwierdzony transfer Jana Ziółkowskiego do Romy, to będzie miał okazję zmierzyć się z Panathinaikosem, w którym grają Karol Świderski i Bartłomiej Drągowski. Feyenoord Jakuba Modera zagra z Aston Villa, w której gra Matty Cash. Aston Villa zagra też z Fenerbahce, w którego barwach występuje Sebastian Szymański.
Zobacz też: Wisła Kraków zadziwia wszystkich. "Najlepszy produkt w Polsce"
Liga Europy. Wyniki losowania fazy ligowej:
- AS Roma - Lille, Rangers FC, Viktoria Pilzno, Celtic FC, FC Midtjylland, OGC Nice, VfB Stuttgart, Panathinaikos
- FC Porto - Rangers FC, Red Bull Salzburg, Crvena zvezda, Viktoria Pilzno, OGC Nice, Nottingham Forrest, Malmo FF, FC Utrecht
- Rangers FC - AS Roma, FC Porto, SC Braga, Ferencvaros, Łudogorzec Razgrad, Sturm Graz, KRC Genk, SK Brann
- Feyenoord Rotterdam - Aston Villa, Real Betis, Celtic, SC Braga, Sturm Graz, FCSB, Panathinaikos, VfB Stuttgart
- Lille - Dinamo Zagrzeb, AS Roma, PAOK, Crvena zvezda, SC Freiburg, Young Boys, SK Brann, Celta Vigo
- Dinamo Zagrzeb - Real Betis, Lille, Fenerbahce, Maccabi Tel Awiw, FCSB, FC Midtjylland, Celta Vigo, Malmo FF
- Real Betis - Feyenoord, Dinamo Zagrzeb, Olympique Lyon, PAOK, Nottingham Forrest, Łudogorzec Razgrad, FC Utrecht, KRC Genk
- Red Bull Salzburg - FC Porto, Aston Villa, Ferencvaros, Olympique Lyon, FC Basel, SC Freiburg, Go Ahead Eagles, Bologna
- Aston Villa - Red Bull Salzburg, Feyenoord, Maccabi Tel Awiw, Fenerbahce, Young Boys, FC Basel, Bologna, Go Ahead Eagles
- Fenerbahce - Aston Villa, Dinamo Zagrzeb, Ferencvaros, Viktoria Pilzno, OGC Nice, FCSB, VfB Stuttgart, SK Brann
- SC Braga - Feyenoord, Rangers FC, Crvena zvezda, Celtic, Nottingham Forrest, OGC Nice, KRC Genk, Go Ahead Eagles
- Crvena zvezda - Lille, FC Porto, Celtic, SC Braga, FCSB, Sturm Graz, Celta Vigo, Malmo FF
- Olympique Lyon - Red Bull Salzburg, Real Betis, PAOK, Maccabi Tel Awiw, FC Basel, Young Boys, Go Ahead Eagles, FC Utrecht
- PAOK FC - Real Betis, Lille, Maccabi Tel Awiw, FC Basel, Young Boys, Go Ahead Eagles, FC Utrecht
- Viktoria Pilzno - FC Porto, AS Roma, Fenerbahce, Ferencvaros, SC Freiburg, FC Basel, Malmo FF, Panathinaikos
- Ferencvaros - Rangers FC, Red Bull Salzburg, Viktoria Pilzno, Fenerbahce, Łudogorzec Razgrad, Nottingham Forrest, Panathinaikos, KRC Genk
- Celtic - AS Roma, Feyenoord, SC Braga, Crvena zvezda, Sturm Graz, FC Midtjylland, FC Utrecht, Bologna
- Maccabi Tel Awiw - Dinamo Zagrzeb, Aston Villa, Olympique Lyon, PAOK, FC Midtjylland, SC Freiburg, Bologna, VfB Stuttgart
- Youg Boys - Lille, Aston Villa, Olympique Lyon, PAOK, Łudogorzec Razgrad, FCSB, Panathinaikos, VfB Stuttgart
- FC Basel - Aston Villa, Red Bull Salzburg, Viktoria Pilzno, Olympique Lyon, FCB, SC Freiburg, VfB Stuttgart, KRC Genk
- FC Midtjylland - Dinamo Zagrzeb, AS Roma, Celtic, Maccabi Tel Awiw, Sturm Graz, Nottingham Forrest, KRC Genk, SK Brann
- SC Freiburg - Red Bull Salzburg, Lille, Maccabi Tel Awiw, Viktoria Pilzno, FC Basel, OGC Nice, FC Utrecht, Bologna
- Łudogorzec Razgrad - Real Betis, Rangers FC, PAOK, Ferencvaros, OGC Nice, Young Boys, Celta Vigo, Malmo FF
- Nottingham Forrest - FC Porto, Real Betis, Ferencvaros, SC Braga, FC Midtjylland, STurm Graz, Malmo FF, FC Utrecht
- Sturm Graz - Rangers FC, Feyenoord, Crvena zvezda, Celtic, Nottingham Forrest, FC Midjtylland, SK Brann, Panathinaikos
- FCSB - Feyenoord, Dinamo Zagrzeb, Fenerbahce, Crvena zvezda, Young Boys, FC Basel, Bologna, Go Ahead Eagles
- OGC Nice - AS Roma, FC Porto, SC Braga, Fenerbahce, SC Freiburg, Łudogorzec Razgrad, Go Ahead Eagles, Celta Vigo
- Bologna - Red Bull Salzburg, Aston Villa, Celtic, Maccabi Tel Awiw, SC Freiburg, FCSB, SK Brann, Celta Vigo
- Celta Vigo - Lille, Dinamo Zagrzeb, PAOK, Crvena zvezda, OGC Nice, Łudogorzec Razgrad, Bologna, VfB Stuttgart
- VfB Stuttgart - Feyenoord, AS Roma, Maccabi Tel Awiw, Fenerbahce, Young Boys, FC Basel, Celta Vigo, Go Ahead Eagles
- Panathinaikos - AS Roma, Feyenoord, Viktoria Pilzno, Ferencvaros, Sturm Graz, Young Boys, Go Ahead Eagles, Malmo FF
- Malmo FF - Dinamo Zagrzeb, FC Porto, Crvena zvezda, Viktoria Pilzno, Łudogorzec Razgrad, Nottingham Forrest, Panathinaikos, KRC Genk
- Go Ahead Eagles - Aston Villa, Red Bull Salzburg, SC Braga, Olympique Lyon, FCSB, OGC Nice, VfB Stuttgart, Panathinaikos
- FC Utrecht - FC Porto, Real Betis, Olympique Lyon, Celtic, Nottingham Forrest, SC Freiburg, KRC Genk, SK Brann
- KRC Genk - Real Betis, Rangers FC, Ferencvaros, SC Braga, FC Basel, FC Midtjylland, Malmo FF, FC Utrecht
- SK Brann - Rangers FC, Lille, Fenerbahce, PAOK, FC Midtjylland, Sturm Graz, FC Utrecht, Bologna
Osiem najlepszych zespołów z fazy ligowej awansuje bezpośrednio do 1/8 finału. Te z miejsc 9-24 zagrają w 1/16 finału, natomiast pozostałe pożegnają się z rozgrywkami. Mecze pierwszej kolejki odbędą się w dniach 24-25 września.
Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pl! Polscy koszykarze zagrają w Katowicach o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU.