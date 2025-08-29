Oto gdzie można oglądać mecze polskich klubów w Lidze Konferencji

To był piękny wieczór dla kibiców trzymających kciuki za polskie drużyny, które występują w europejskich pucharach. Po czwartkowych spotkaniach wiadomo już, że fazie ligowej Ligi Konferencji zagrają aż cztery polskie drużyny: Legia Warszawa, Lech Poznań, Jagiellonia Białystok oraz Raków Częstochowa. To pierwszy przypadek, kiedy wszystkie polskie kluby wystąpią na tym etapie europejskich rozgrywek.

Ta stacja pokaże mecze polskich drużyn w Lidze Konferencji

Wiadomo, kto pokaże mecze polskich drużynach w Lidze Konferencji. Prawa do nadawania spotkań Ligi Europy oraz Ligi Konferencji ma Polsat. Mecze Legii Warszawa, Jagiellonii Białystok, Rakowa Częstochowa i Lecha Poznań będzie można obejrzeć na Polsacie, Polsacie Sport i dedykowanych kanałach Polsat Sport Premium oraz w serwisie Polsat Box Go.

Na razie nie wiadomo jeszcze, z kim polskie zespoły zagrają w fazie ligowej LK. Losowanie odbędzie się w piątek, 29 sierpnia o godz. 13. Najpierw wylosowane zostaną mecze Ligi Europy, a potem Ligi Konferencji.

W ubiegłym sezonie Ligę Konferencji wygrała Chelsea, która w finale pokonała Real Betis. Bardzo dobrze spisały się też polski kluby, bo Legia Warszawa oraz Jagiellonia Białystok awansowały do ćwierćfinałów. Warszawianie odpadli w dwumeczu właśnie z Chelsea.

