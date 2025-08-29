Polskie drużyny poznały rywali w LK. Ależ będzie trudno!

Tegorocznymi reprezentantami Polski w Lidze Konferencji zostały Lech Poznań, Legia Warszawa, Jagiellonia Białystok i Raków Częstochowa. Polacy w ten sposób dokonali historycznej rzeczy, gdyż jako pierwsi wprowadzili do fazy ligowej tych rozgrywek aż cztery kluby. Lech trafił tam po przegranym dwumeczu z KRC Genk w ostatniej rundzie eliminacji Ligi Europy. Legia także odpadła z tych rozgrywek, ale uporała się z Hibernianem w dwumeczu decydującym o awansie do LK. Z tego zadania wywiązały się także Jagiellonia i Raków, które pokonały kolejno Dinamo City oraz Ardę.

Oto rywale zespołów Ekstraklasy w Lidze Konferencji

W piątek o godzinie 13:00 odbyło się losowanie przeciwników fazy ligowej Ligi Konferencji. Przed nim 36 drużyn podzielono na 6 koszyków, a o miejscach decydował współczynnik każdej drużyny w rankingu klubowym UEFA. Z tego względu największe powody do radości miała Legia, która posiadając 31.000 pkt znalazła się w pierwszym koszyku. Lech Poznań trafił do zestawienia numer dwa, Jagiellonia wylądowała w trzecim, a Raków w piątym.

Jednak który z klubów Ekstraklasy ma największe powody do radości już po tym, jak zakręcono kulkami? Na losowanie z pewnością nie może narzekać Raków, którego rywale to Rapid Wiedeń, Sparta Praga, Zrinjski, Omonia, U. Craiova i Sigma Ołomuniec.

W rundzie jesiennej europejskich pucharów nie będziemy mieli też kilka starć polskich drużyn ze znanymi europejskimi marami. Jagiellonia zmierzy się u na wyjeździe z AZ Alkmaar. Z kolei Lecha czekają mecze z Mainz czy Rapidem Wiedeń.

Lista rywali polskich klubów w fazie zasadniczej Ligi Konferencji:

Lech Poznań: Rapid Wiedeń ([D]om), Rayo Vallecano (W), FSV Mainz (D), Lincoln Red Imps (W), Sigma Ołomuniec (W), FC Lausanne-Sport (D)

Legia Warszawa: Szachtar Donieck (W), Sparta Praga (D), NK Celje (W), Lincoln Red Imps (D), Sasunspor (D), Noah (W).

Jagiellonia Białystok: AZ Alkmaar (W), Rayo Vallecano (D), KuPS (D), RC Strasbourg (W), Hamrun Spartans (D), Szkendija (W).

Raków Częstochowa: Rapid Wiedeń (D), Sparta Praga (W), Zrinjski (D), Omonia Nikozja (W), U. Craiova (D), Sigma Ołomuniec (W).

Najciekawsze spotkania fazy zasadniczej Ligi Konferencji:

Fiorentina - Dynamo Kijów

Crystal Palace - AZ Alkmaar

Crystal Palace - AZ Alkmaar

FSV Mainz - Fiorentina

Fiorentina - AEK Ateny

