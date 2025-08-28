Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

Tyle polskie kluby zarobiły za awans do Ligi Konferencji! Kwota robi wrażenie
Liga Konferencji może być złośliwie nazywana pucharem Biedronki, ale to nie zmienia faktu, że zespoły uczestniczące w fazie zasadniczej tych rozgrywek mogą liczyć na miliony euro z tytułu samego udziału. Tak się składa, że w sezonie 2025/2026 będziemy tam mieli CZTERECH reprezentantów Ekstraklasy. To oznacza ogromne pieniądze dla każdego z nich.
SOCCER-EUROPA-LPO-GNK/
Fot. REUTERS/Kacper Pempel

Przypomnijmy, że do tegorocznych eliminacji europejskich pucharów podchodziły cztery kluby Ekstraklasy. Lech Poznań rozpoczynał je w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów, gdzie odpadł w trzeciej rundzie z Crveną Zvezdą Belgrad. Następnie trafił do Ligi Europy. Tam w dwumeczu (1:5, 2:1) został pokonany przez KRC Genk, dlatego musi zadowolić się występami w Lidze Konferencji. Legia, jako zdobywca Pucharu Polski rozpoczynała od kwalifikacji do drugiego szczebla europejskich rozgrywek. Za to Jagiellonia i Raków od razu rywalizowały o LK.

Zobacz wideo Jak Iga Świątek! Englert, Daniec, Strasburger i wiele innych gwiazd błyszczy na korcie

Wielka kasa dla polskich klubów! Ponad 3 miliony euro za sam udział w Lidze Konferencji

Zgodnie z honorariami określonymi przez UEFA, za grę w fazie zasadniczej Ligi Konferencji każdy klub otrzymuje 3,17 mln euro. Ten sukces udało jako pierwszym udało się się osiągnąć Lechowi, Jagiellonii oraz Rakowowi, więc te kluby były pewne otrzymania wspomnianej kwoty. A nawet większej.

Bo przecież żeby znaleźć się w Lidze Konferencji, Lech, Legia i Raków najpierw musiały przejść przez eliminacje europejskich pucharów. Za nie każda z tych drużyn zainkasowała po 525 tysięcy euro. To jeszcze nie wszystko, gdyż w fazie ligowej UEFA wypłaca 400 tysięcy euro za każdy wygrany mecz oraz 133 tysiące euro za każdy remis. Innymi słowy, polskie kluby mogą w nich zdobyć nie tylko sporo punktów do krajowego rankingu UEFA, ale też mnóstwo pieniędzy.

Legia swoich fanów najbardziej trzymała w niepewności, do 93. minuty przegrywając z Hibernianem 1:3. Wtedy gola na wagę dogrywki zdobył Juergen Elitim. W niej decydujące trafienie zanotował Mileta Rajović, a stołecznej drużynie - choć kończyła mecz w "10" i była ratowana przez Kacpra Tobiasza - ostatecznie udało się wyszarpać awans. W przypadku odpadnięcia w 4. rundzie eliminacji, Legia zarobiłaby zaledwie 750 tysięcy euro. Słowo "zaledwie" jest tu jak najbardziej na miejscu, bowiem z ubiegłej edycji Ligi Konferencji klub Dariusza Mioduskiego zainkasował aż 11,4 mln euro. W Warszawie przeżywali więc nerwowe chwile, jednak ostatecznie Legia także otrzyma zagwarantowane 3,17 mln euro za fazę ligową. Plus pieniądze z gry w eliminacjach europejskich pucharów.

Stawki dla klubów za grę w Lidze Konferencji

  • Osiągnięcie fazy ligowej: 3,170 mln euro
  • Wygrany mecz: 400 tys. euro
  • Zremisowany mecz: 133 tys. euro
  • Miejsca 1-8: 400 tys. euro
  • Miejsca 9-24: 200 tys.
  • 1/8 finału: 800 tys. euro
  • Ćwierćfinał: 1,3 mln euro
  • Półfinał: 2,5 mln euro
  • Finał: 4 mln euro
  • Zwycięstwo: 7 mln euro

Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pl! Polscy koszykarze zagrają w Katowicach o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/16 "Orły Górskiego" zostały medalistą Mundialu '74. Reprezentacja Polski zajęła:

Lubisz piłkę nożną? W tym sportowym quizie musisz ją kochać. 9. pytanie miażdży wszystkich