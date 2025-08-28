Tyle polskie kluby zarobiły za awans do Ligi Konferencji! Kwota robi wrażenie

Przypomnijmy, że do tegorocznych eliminacji europejskich pucharów podchodziły cztery kluby Ekstraklasy. Lech Poznań rozpoczynał je w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów, gdzie odpadł w trzeciej rundzie z Crveną Zvezdą Belgrad. Następnie trafił do Ligi Europy. Tam w dwumeczu (1:5, 2:1) został pokonany przez KRC Genk, dlatego musi zadowolić się występami w Lidze Konferencji. Legia, jako zdobywca Pucharu Polski rozpoczynała od kwalifikacji do drugiego szczebla europejskich rozgrywek. Za to Jagiellonia i Raków od razu rywalizowały o LK.

Zgodnie z honorariami określonymi przez UEFA, za grę w fazie zasadniczej Ligi Konferencji każdy klub otrzymuje 3,17 mln euro. Ten sukces udało jako pierwszym udało się się osiągnąć Lechowi, Jagiellonii oraz Rakowowi, więc te kluby były pewne otrzymania wspomnianej kwoty. A nawet większej.

Bo przecież żeby znaleźć się w Lidze Konferencji, Lech, Legia i Raków najpierw musiały przejść przez eliminacje europejskich pucharów. Za nie każda z tych drużyn zainkasowała po 525 tysięcy euro. To jeszcze nie wszystko, gdyż w fazie ligowej UEFA wypłaca 400 tysięcy euro za każdy wygrany mecz oraz 133 tysiące euro za każdy remis. Innymi słowy, polskie kluby mogą w nich zdobyć nie tylko sporo punktów do krajowego rankingu UEFA, ale też mnóstwo pieniędzy.

Legia swoich fanów najbardziej trzymała w niepewności, do 93. minuty przegrywając z Hibernianem 1:3. Wtedy gola na wagę dogrywki zdobył Juergen Elitim. W niej decydujące trafienie zanotował Mileta Rajović, a stołecznej drużynie - choć kończyła mecz w "10" i była ratowana przez Kacpra Tobiasza - ostatecznie udało się wyszarpać awans. W przypadku odpadnięcia w 4. rundzie eliminacji, Legia zarobiłaby zaledwie 750 tysięcy euro. Słowo "zaledwie" jest tu jak najbardziej na miejscu, bowiem z ubiegłej edycji Ligi Konferencji klub Dariusza Mioduskiego zainkasował aż 11,4 mln euro. W Warszawie przeżywali więc nerwowe chwile, jednak ostatecznie Legia także otrzyma zagwarantowane 3,17 mln euro za fazę ligową. Plus pieniądze z gry w eliminacjach europejskich pucharów.

Stawki dla klubów za grę w Lidze Konferencji

Osiągnięcie fazy ligowej: 3,170 mln euro

Wygrany mecz: 400 tys. euro

Zremisowany mecz: 133 tys. euro

Miejsca 1-8: 400 tys. euro

Miejsca 9-24: 200 tys.

1/8 finału: 800 tys. euro

Ćwierćfinał: 1,3 mln euro

Półfinał: 2,5 mln euro

Finał: 4 mln euro

Zwycięstwo: 7 mln euro

