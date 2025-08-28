Gigantyczna sensacja! Zagrają w europejskich pucharach pierwszy raz w historii

Hamrun Spartans po porażce z Maccabi Tel Awiw "spadło" do czwartej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Tam maltański zespół czekała rywalizacja z łotewskim RFS. W pierwszym meczu tych drużyn Hamrun wygrało 1:0 i było w lepszej sytuacji przed rewanżowym meczem, który odbył się w czwartek o godzinie 19:00 na Łotwie.

Sensacja w europejskich pucharach. Klub z Malty z historycznym awansem

Goście świetnie rozpoczęli to starcie i objęli prowadzenie już w 12. minucie za sprawą Serigne Thioune. Nie cieszyli się jednak zbyt długo, ponieważ niedługo później RFS wyrównało. Bramkę po rzucie karnym zdobył Stefan Panić. W dalszej części pierwszej połowy Łotysze mieli przewagę, ale nie przyniosło to żadnych efektów i do przerwy utrzymał się remis 1:1.

W drugiej części gospodarze częściej utrzymywali się przy piłce. Byli jednak przy tym mało konkretni i nie przeprowadzali wielu akcji. Lepiej wyglądali natomiast Maltańczycy, którzy zagrażali bramce rywali. Ataki im się opłaciły i ponownie w tym meczu wyszli na prowadzenie. Tym razem na listę strzelców wpisał się Vincenzo Polito. Dzięki temu Hamrun było już o krok od wielkiego sukcesu.

W ostatnich fragmentach meczu RFS robiło, co mogło, aby odrobić straty. W 87. minucie wyrównującego gola strzelił Darko Lemajić. Gospodarzy nie było już jednak stać na więcej i mecz zakończył się remisem 2:2. Dzięki zwycięstwu w pierwszym spotkaniu Maltańczycy po raz pierwszy awansowali do Ligi Konferencji. To wielki sukces dla całej tamtejszej piłki, ponieważ Hamrun jest pierwszym klubem w historii tego kraju, który zagra w europejskich pucharach.

RFS 2:2 Hamrun Spartans

Strzelcy: Stefan Panić (17'), Darko Lemajić (87'); Serigne Thioune (12'), Vincenzo Polito (67')

