Polska może przejść do historii. Świat jeszcze tego nie widział

W czwartek odbędzie się losowanie fazy ligowej Ligi Mistrzów. Znamy komplet uczestników. Z 36 drużyn aż sześć pochodzi z Anglii. W rozgrywkach zagrają Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Newcastle United i Tottenham. Nikogo nie dziwi fakt, że najmocniejsze ligi do najbardziej elitarnego pucharu klubowego w Europie wprowadzają co najmniej cztery drużyny. Inaczej rzecz ma się w rozgrywkach niższego rzędu. Późnym wieczorem Polska może wejść do historii europejskiej piłki.
Lech Poznań, Legia Warszawa, Jagiellonia Białystok, Raków Częstochowa - cała nasza eksportowa czwórka może dokonać nieprawdopodobnego wyczynu. Polskie kluby przed rewanżami w Lidze Konferencji i Lidze Europy są blisko awansu do fazy ligowej LK.
Lech, który gra w IV rundzie el. LE przegrał z Genkiem, ale jeśli odpadnie, to nie pożegna się z europejskimi pucharami. Będzie występować w Lidze Konferencji. Legia, Jagiellonia i Raków wygrały swoje pierwsze mecze w IV rundzie el. LK. Są więc blisko awansu do fazy ligowej.
Jaki jest więc najbardziej prawdopodobny scenariusz? Taki, że czwartkowym, późnym wieczorem Polska wejdzie do historii europejskiej piłki. Mowa o wprowadzeniu aż czterech drużyn do najmłodszych rozgrywek odbywających się pod egidą UEFA.
Liga Konferencji istnieje od sezonu 2021/2022 i jak dotąd rekordową liczbą drużyn wprowadzonych do tych rozgrywek mogą się pochwalić Holendrzy, Belgowie i Cypryjczycy. Każda z tych nacji miała w konkretnych sezonach po trzech reprezentantów. Jak dokładnie wyglądał ten podział?
W sezonie 2021/22 Holandia trzymała kciuki za Feyenoord Rotterdam, AZ Alkmaar i Vitesse Arnhem. W rozgrywkach 2023/24 w podobnej sytuacji znaleźli się Belgowie reprezentowani przez Genk, Club Brugge i Gent, zaś w ostatnich rozgrywkach 2024/25 na trzech reprezentantów mogli liczyć Cypryjczycy. Były to Pafos, Omonia Nikozja i APOEL Nikozja.
