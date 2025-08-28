Liga Konferencji. O której gra Raków dzisiaj? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Raków Częstochowa krok po kroku zbliża się do fazy ligowej Ligi Konferencji. Pokonał już MSK Żilina (6:1 w dwumeczu), a także Maccabi Hajfa (2:1 w dwumeczu), dzięki czemu awansował do czwartej rundy eliminacji. Tam rozegrał pierwsze spotkanie przeciwko Ardzie Kyrdżali. Teraz czeka go rewanż i szansa, by postawić kropkę nad "i".

Ostatni sprawdzian Rakowa Częstochowa w eliminacjach Ligi Konferencji

"Raków Częstochowa okazał się minimalnie lepszy od Ardy Kyrdżali, wygrywając tylko 1:0. Co prawda jest w lepszej sytuacji przed rewanżem ostatniej rundy eliminacji Ligi Konferencji, ale nie ma pełni komfortu. 'Medaliki' są same sobie winne. Na boisku miały dużą przewagę, ale wykazały się dość dużą nieskutecznością. Ten mecz powinien się skończyć znacznie wyższym zwycięstwem wicemistrza Polski" - tak o pierwszym spotkaniu Rakowa z bułgarskim zespołem pisał Marcin Jaz ze Sport.pl. Jedynego gola zdobył wówczas Tomasz Pieńko. Czy tak skromna zaliczka okaże się wystarczająca do awansu?

Jedno jest pewne. Przed Rakowem spore wyzwanie. Szczególnie że rewanż odbędzie się na terenie rywala. - Pierwsza połowa dwumeczu za nami. Mamy niewielką zaliczkę, ale myślę, że jutro zrobimy wszystko, żeby ten dwumecz rozstrzygnąć na swoją korzyść i awansować do grupy Ligi Konferencji - mówił Marek Papszun na środowym spotkaniu z mediami.

Raków powinien być bardziej wypoczęty niż rywale. Mecz częstochowskiej ekipy w ostatniej kolejce ekstraklasy się nie odbył - miała mierzyć się z Lechem Poznań, ale mistrz Polski złożył wniosek o przełożenie - dlatego też miała więcej czasu na regenerację. Po raz ostatni na murawie pojawiła się właśnie w pierwszym meczu z Ardą, czyli równo tydzień temu. Z kolei bułgarska drużyna występowała na boisku po spotkaniu z Rakowem. W poniedziałek 25 sierpnia grała ze Sławią Sofia w lidze. - Jestem bardzo zadowolony, bo mogliśmy się przygotować - tak nieco dłuższą przerwę od grania ocenił Papszun.

Liga Konferencji. O której gra dzisiaj Raków? Gdzie oglądać mecz Raków Częstochowa - Arda Kyrdżali? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM]

Mecz rewanżowy Arda Kyrdżali - Raków Częstochowa w czwartej rundzie eliminacji Ligi Konferencji odbędzie się już w czwartek 28 sierpnia. Początek o godzinie 20:00. Transmisję z tego spotkania przeprowadzi stacja TVP2. Stream będzie dostępy na sport.tvp.pl. Zapraszamy również do śledzenia relacji tekstowej z tego starcia na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

