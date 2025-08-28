Jagiellonia Białystok pewnie zmierza ku Lidze Konferencji. Z pięciu dotychczasowych spotkań kwalifikacyjnych żadnego nie przegrała (cztery zwycięstwa i remis), a w pierwszym meczu czwartej rundy eliminacji na własnym boisku pokonała 3:0 Dinamo City. Dzięki temu jej sytuacja przed rewanżem w Albanii jest komfortowa.

Liga Konferencji. O której dzisiaj mecz Jagiellonii Białystok?

Ćwierćfinalista poprzedniej edycji LK przystąpi do tego starcia wypoczęty, gdyż w ostatni weekend nie grał w Ekstraklasie (przełożono potyczkę z Legią Warszawa). Dinamo City również pauzowało od czasu spotkania w Białymstoku (w ostatni weekend nie rywalizowało w ramach pierwszej kolejki ligi albańskiej).

Na pewno Jagiellonia jest faworytem do awansu, lecz trudno podejrzewać ją o lekceważenie przeciwnika. W końcu stawką jest awans do fazy ligowej i idące za tym pieniądze, a także punkty do rankingów UEFA (krajowego i klubowego).

To spotkanie może być istotne z jeszcze jednego powodu. Ostatni raz w koszulce białostoczan może zagrać Amifico Pululu, król strzelców minionej edycji LK. Od dłuższego czasu spekuluje się o jego transferze, a polski klub miał nawet znaleźć następcę Kongijczyka.

Liga Konferencji. O której dzisiaj mecz Jagiellonii? Gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Mecz Jagiellonia Białystok - Dinamo City zostanie rozegrany w czwartek 28 sierpnia o godz. 20:45. Transmisję przeprowadzą Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 1 (kanały płatne), a stream online będzie dostępny w serwisie Polsat Box Go (po wykupieniu odpowiedniego pakietu). Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej i wyniku na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

