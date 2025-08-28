Liga Konferencji. Legia - Hibernian. O której mecz dzisiaj? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Wciąż cztery polskie kluby mają szansę na to, by jesienią grać w europejskich pucharach. Jednym z nich jest Legia Warszawa. Stołeczna drużyna wygrała Puchar Polski, dzięki czemu rywalizację rozpoczęła od eliminacji do Ligi Europy. Tam doszła do trzeciej rundy, gdzie dość niespodziewanie uległa AEK Larnaka (3:5 w dwumeczu). W związku z tym ekipa spadła do Ligi Konferencji. By zakwalifikować się do turnieju, pozostało jedno spotkanie.

Ostatnia prosta przed Legią. Rewanż z Hibernianem

O udział w fazie ligowej Legia walczy z Hibernianem. Pierwszy mecz warszawianie rozegrali na wyjeździe. I choć nie zaprezentowali się najlepiej, to najważniejszy cel zrealizowali. Wygrali 2:1. Gole dla Legii zdobyli Jean-Pierre Nsame, a także Paweł Wszołek. Mimo wszystko piłkarze Edwarda Iordanescu stracili koncentrację w końcówce i bramkę kontaktową wywalczył Josh Mulligan.

Teraz przed ekipami rewanż, który odbędzie się przy Łazienkowskiej. Faworytem rzecz jasna będzie polska drużyna. - Jutro czeka nas bardzo ważny mecz, dla nas, dla Legii. Gra w Europie to sprawa ogromnej wagi. Chociaż od początku sezonu rozegraliśmy już 7 spotkań w europejskich pucharach - z czego 5 wygraliśmy, a 1 zremisowaliśmy - to wciąż niczego nam to nie gwarantuje. Dlatego jutrzejszy mecz to dla mnie zupełnie inna historia, ostatni krok w drodze do kwalifikacji. To będzie duże wyzwanie, bo cel jest naprawdę istotny - podkreślał Iordanescu na środowej konferencji prasowej, cytowany przez legionisci.com.

I zadanie będzie rzeczywiście trudne. Tym bardziej że z zespołu odeszło kilka gwiazd. Najpierw z ekipą pożegnał się Marc Gual - choć na niego trener rzadko stawiał w ostatnich tygodniach - a także Ryoya Morishita. I brak Japończyka może być szczególnie odczuwalny, tym bardziej że Rumun dawał mu regularne szanse na grę - wystąpił w aż sześciu meczach eliminacyjnych do europejskich pucharów. Najpewniej Iordanescu będzie mógł za to liczyć na Jana Ziółkowskiego, ale wydaje się, że będzie to jego ostatni mecz w barwach Legii - wkrótce powinien zostać sfinalizowany transfer do AS Romy.

Liga Konferencji. Legia - Hibernian. O której mecz dzisiaj? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Mecz Legia Warszawa - Hibernian w czwartej rundzie eliminacji do Ligi Konferencji Europy odbędzie się już w czwartek 28 sierpnia. Pierwszy gwizdek przy Łazienkowskiej zabrzmi o godzinie 21:00. Transmisję z tego starcia przeprowadzi stacja TVP 1. Stream będzie dostępny na sport.tvp.pl. Zapraszamy również do śledzenia relacji tekstowej na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

